L'ultima irriducibile : l'autrice Fred Vargas non crede alla confessione di Battisti - 'per me resta innocente' : La scrittrice francese, che ha aiutato Battisti nei lunghi anni di latitanza, ha commentato le dichiarazioni spontanee dell'ex terrorista dei Pac in cui ha ammesso le sue reponsabilità in due degli ...

Fred Vargas : 'Battisti innocente - non mi scuso' : L'ammissione di colpevolezza di Cesare Battisti per l'omicidio di quattro persone durante gli anni di piombo "non cambia nulla alle mie conclusioni di ricercatrice, lo ritengo ancora innocente": lo ha ...