Varese | Roberto Grassi designato presidente Unione Industriali

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Milano, 27 mar. (AdnKronos) -è statoper ricoprire la carica didell’deglidella Provincia diper il quadriennio 2019-2022. La decisione è stata presa dal Consiglio generale, che sottoporrà la nomina all’assemblea generale dell’In

Fede_Ans90 : RT @Univa_Stampa: Roberto Grassi è il Presidente designato dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per il quadriennio 2019-… - ChiaraMazzetti : RT @Univa_Stampa: Roberto Grassi è il Presidente designato dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per il quadriennio 2019-… - concyjessy : RT @dariodivico: Roberto Grassi è il Presidente designato dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per il quadriennio 2019-2… -