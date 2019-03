Usati per battaglia politica | Salvini incontra Rami

Scuolabus - Salvini : “Ragazzini Usati per fare audience e battaglia politica. Io ho cercato di staccare la spina” : “Troppa esposizione mediatica per Adam e Rami? Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica. Io apposta non li ho voluti qua in conferenza stampa, ho cercato di staccare la spina a una vicenda che avrebbe solo fatto male a loro. Ho avuto la disgustata sensazione che qualcuno ha cercato di usarli per fare battaglia politica”. Così ha replicato il ministro ...

Ambiente - Ancona e le Marche : nuova vita per gli oli industriali Usati : L’incidenza ambientale ed economica del riutilizzo dei materiali di risulta delle attività industriali è oramai un dato di fatto, e non fanno eccezione gli oli usati che originano da molte lavorazioni che si svolgono all’interno delle imprese. Per questo è opportuno svolgere un’azione di aggiornamento costante dei detentori di questo rifiuto circa le norme e le tecniche che permettono un corretto stoccaggio dell’olio. Un intervento che, se per ...

Napoli - i soldi dei turisti Usati dal Comune per i parafulmini : Se vi dicessimo che c'è un filo rosso capace di unire gli asili nido di Ponticelli, il parafulmini del Maschio Angioino, una villa sotto sequestro ai Camaldoli e la scuola di...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere Usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni caUsati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

I poliziotti accUsati per i pestaggi avvenuti nel 2001 alla scuola Diaz di Genova dovranno pagare 3 milioni di euro per danni materiali : Una sentenza della Corte dei Conti della Liguria obbliga a pagare quasi 3 milioni di euro per danni materiali i 24 dirigenti di polizia, ispettori e poliziotti accusati per i pestaggi avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova

Disponibile una nuova patch per Windows 10 che risolve i problemi caUsati dalla patch KB4482887 : Il primo marzo Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento KB4482887 per Windows 10, che però ha portato con sé alcuni effetti collaterali abbastanza fastidiosi per i giocatori PC. Una volta installata la patch, molti utenti hanno infatti riscontrato evidenti cali di prestazione con titoli come Minecraft, Playerunknown's Battlegrounds e Destiny 2.Come riporta Rock Paper Shotgun, Microsoft ha subito consigliato ai suoi utenti di disinstallare ...

Indumenti Usati - il deposito illecito di rifiuti : scoperti 12 lavoratori in nero nel Napoletano : La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sottoposto a sequestro 3 capannoni industriali illecitamente adibiti a deposito di rifiuti urbani, scoprendo, all'atto dell'accesso, la presenza...

