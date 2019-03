Uomo raggira anziana per estorcerle 40 000 euro | arrestato

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Roma – Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal gip presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una persona, residente a Roma, ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di persone incapaci.L’indagine, avviata nel luglio scorso e condotta dai Carabinieri della Stazione di Albano Laziale, ha permesso di accertare che un 60enne, abusando dello stato di infermita’ di un’paziente ricoverata presso l’ospedale di Albano, aveva indotto la donna, sola e senza alcun familiare, ad effettuare bonifici e prelievi di contanti in suo favore, per un ammontare di circa 40.000Inoltre, era riuscito a far sottoscrivere alla donna documenti che gli avrebbero consentito di amministrare tutto il suo patrimonio, ...