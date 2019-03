Uomini e donne | lo sfogo di Raffaella Mennoia sul social | ' Certa gente dovrebbe sparire

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni a Irene Capuano : "Un mese dopo ti dico che non potevo fare scelta migliore" : Un mese fa la scelta, oggi l'amore trionfa tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia unita nell'ultima puntata dello speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta del tronista prosegue la storia a gonfie vele. Coccole e scatti insieme, Irene spesso si trova a casa di Luigi in terra Sicula.Sembra che la famiglia del giovane ragazzo abbia accolto a braccia aperte l'ex corteggiatrice e il fratello minore di Luigi, Salvo è felice di ...

Uomini e Donne - Tina sfida Gemma. Maria costretta ad intervenire : Un nuovo scontro tra l'opinionista e la Dama. Il motivo? La prima accusa la seconda di ipocrisia: "Non è vero che sei qui...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia durissima : "Certa gente dovrebbe sparire" : Non è la prima volta che Raffella Mennoia, la famosa autrice di Uomini e Donne, si lascia andare a un duro sfogo sui social. "Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce. Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello de

Uomini e Donne : tra Pamela e Stefano trionfa l'amore : Lieto fine a Uomini e Donne per due dei protagonisti del trono over. Stiamo parlando di Stefano Torrese e Pamela Barretta che, nel corso della puntata appena registrata e non ancora andata in onda, hanno annunciato la decisione di voler lasciare la trasmissione insieme. Un'altra coppia, dunque, si è formata nel famoso programma in cui si cerca l'amore. Stando alle indiscrezioni trapelate dopo la registrazione di qualche giorno fa, la puntata si ...

Uomini e donne - Tina contro Gemma : "Il tuo unico amore sono le telecamere" : Siamo alle solite: come nella migliore tradizione di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 di Maria de Filippi, Tina e Gemma sono arrivate ai ferri corti. A far scoppiare la scintilla è stata una frase della dama torinese, alla quale la conduttrice ha chiesto se, chiusa la storia con Rocco, fosse interessata a qualche cavaliere del parterre maschile. Di tutta risposta, Gemma ha rivelato di aver ballato una volta e di aver scambiato ...

Anticipazioni Uomini e donne : Dal Corso e la Langella si stanno frequentando : Nella registrazione di Uomini e donne di lunedì 25 marzo, Andrea Dal Corso e Teresa Langella hanno reso ufficiale la loro relazione. I due sono stati invitati al programma di Maria De Filippi come ospiti, e per tale ragione nel Corso della puntata registrata il 25 marzo hanno deciso di raccontare a tutti ciò che è accaduto negli ultimi giorni, soprattutto dopo una loro brutta discussione. Subito dopo il diverbio tra i due, infatti, Andrea ha ...

Uomini e Donne/ Gian Battista quasi fuori - gli "scoop" di Valentina - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. David e Cristina sono ufficialmente una coppia e si preparano a Temptation Island...

Anticipazioni Uomini e Donne - prossima settimana : Ursula incinta - Gemma in crisi : Il Trono Over di Uomini e Donne tornerà oggi, 27 marzo, in onda per la terza e ultima puntata settimanale, caratterizzata da nuovi confronti tra dame e cavaliere. Dopo avere assistito all'uscita dal programma di David e Cristina e alla dichiarazione d'amore di Ida, i telespettatori del dating show non possono fare a meno di chiedersi cosa accadrà la prossima settimana ai protagonisti del parterre maschile e femminile. Per saperne di più, ci ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia furiosa : “Certa gente dovrebbe sparire” : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia lancia un messaggio inaspettato: inizialmente sembra riferirsi a Sara Affi Fella, ma poi.. Raffaella Mennoia appare sui social abbastanza furiosa. L’autrice di Uomini e Donne sembra avercela con qualcuno, ma non si capisce bene chi sia o siano. Infatti, nel suo post su Instagram parla proprio al purale. Scendendo nel […] L'articolo Uomini e Donne, Raffaella Mennoia furiosa: “Certa gente ...

Uomini e Donne : Ida vuole andare via - ma Riccardo la invita a ballare : Nelle ultime puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo assistito a parecchi colpi di scena. Come ormai d'abitudine, i primi tre giorni della settimana sono dedicati alle dinamiche del trono over e ieri a sedersi al centro dello studio c'è stato Riccardo Guarnieri che ha incominciato a raccontare come procedono le sue ultime frequentazioni. All'improvviso, però, è stato interrotto da Ida. L'ex compagna, infatti, ha preso la parola per dire ...

News Uomini e Donne : Raffaella Mennoia attacca due ex troniste? : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne lancia una frecciatina due ex troniste? L’autrice Raffaella Mennoia, è tornata sui social con un durissimo attacco verso due ex protagonisti di Uomini e Donne che l’hanno delusa profondamente per i loro comportamenti: “Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce. Di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore, poi c’è anche quello ...

Diretta Uomini e Donne : Fabio chiude con Simona con un messaggio : Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire gli aggiornamenti odierni, riepiloghiamo insieme ciò che è successo nella puntata di ieri. Per Ida ci sono state delle novità, infatti il suo ex Riccardo ha chiesto alla redazione di poterle parlare durante la trasmissione. A quanto pare il cavaliere sente il bisogno di attenzioni da parte della dama; lei ammette di provare ancora dei ...

Sophie Turner ha “sperimentato con Uomini e donne” : “Amo un’anima - non un genere” : Go Soph The post Sophie Turner ha “sperimentato con uomini e donne”: “Amo un’anima, non un genere” appeared first on News Mtv Italia.

Anticipazioni Uomini e donne : la Cavaglià rimprovera Giulio e si interessa a Flavio : I troni della seconda parte della stagione di Uomini e donne cominciano a entrare nel vivo, anche se Maria De Filippi continua a chiamare in causa i protagonisti di inizio anno, che con le loro scelte hanno emozionato il pubblico da casa. A conferma di come gli ex tronisti facciano da traino al Trono Classico, nella registrazione del 25 marzo sono stati chiamati in qualità di ospiti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Nonostante il rifiuto di ...