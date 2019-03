blogo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Pensavamo di aver visto tutto della New York raccontata con le parole di Candace Bushnell, la creatrice del libro da cui è stato tratto Sex and the. Invece no: nella Grande Mela il sesso e le relazioni più o meno ad esso legate sono un argomento che non riguarda solo i trentenni, ma anche i cinquantenni ed i sessantenni. E se è un argomento perfetto per un nuovo libro, perché non dovrebbe esserlo per una serie tv?Questo è quello che pensano in quel diedche, dopo aver collaborato nella produzione di serie tv come Tredici, Maniac, The Alienist e Catch-22, tentano l'impossibile: portare sul piccolo schermo un "" di Sex and theUn "" di Sex and theedal lavoro sul nuovo libro di Candace Bushnell pubblicato su TVBlog.it 27 marzo 2019 22:06.

Varych4 : Un 'sequel' di Sex and the City? Paramount Television ed Anonymous Content al lavoro sul… - tvblogit : Un 'sequel' di Sex and the City? Paramount Television ed Anonymous Content al lavoro sul… - SerieTvserie : Un 'sequel' di Sex and the City? Paramount Television ed Anonymous Content al lavoro sul nuovo libro di Candace Bus… -