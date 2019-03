UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 28 marzo 2019

tvsoap

(Di mercoledì 27 marzo 2019)5219 di Unalin onda28Franco Boschi (Peppe Zarbo), sia pure supportato dalla sua famiglia, deve ora affrontare la forzata immobilità sulla sedia a rotelle…Susanna (Agnese Lorenzini) è decisa ad arrivare fino in fondo per ottenere giustizia per la madre Adele (Sara Ricci)…Costretto a rinunciare al suo lavoro, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) troverà conforto nell’occuparsi della piccola Cristina, sua figlia…Alex (Maria Maugeri) vorrebbe stare accanto a Vittorio (Amato D’Auria) in vista dell’esame che il ragazzo deve sostenere il giorno dopo, ma lui preferisce la “cattiva compagnia” di Anita Falco (Ludovica Bizzaglia)…Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unale del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le ...

VMsceneggiatori : RT @BlueSpiritAngel: Guarda che meraviglia lo vedi il sole si fa posto fra le nuvole vuole far vedere ancora per un attimo tutto il suo sp… - i_pittore : RT @BlueSpiritAngel: Guarda che meraviglia lo vedi il sole si fa posto fra le nuvole vuole far vedere ancora per un attimo tutto il suo sp… - giannantonio51 : RT @anto219: @EugenioCardi Era chiaro come il sole che le avrebbero dato un posto al sole, a #PorellaCuccarini . Unico dubbio era in quale… -