Un nuovo video gameplay ci mostra da vicino Samurai Shodown

Un nuovo video gameplay disponibile per Samurai Shodown : Samurai Shodown si mostra in un nuovo filmato di gioco riportato da Game Informer.Abbiamo dunque l'occasione di vedere qualche sequenza del titolo sviluppato da DNK, seppur non nella sua build definitiva naturalmente. Tra i personaggi che incontreremo abbiamo Galford, Earthwake, Charlotte, Haohmaru, Jubei, Nakoruru e molti altri, mentre per quanto riguarda l'ambientazione possiamo notare un impianto completamente 3D sapientemente mixato a quello ...

Journey to the Savage Planet : l'ispirata avventura in prima persona si mostra in un nuovo video e in una serie di immagini : Typhoon Studios, ha pubblicato nuove immagini e un video teaser che mostrano il colorato e divertente mondo alieno di Journey to the Savage Planet in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC a inizio 2020.Journey to the Savage Planet è uno scanzonato gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno, brulicante strane e meravigliose creature.Nei panni di un dipendente della Kindred Aerospace, azienda che si ...

Apple - arriva Arcade - nuovo servizio in abbonamento per videogiochi : I giochi gratuiti, finanziati da pubblicità o acquisti in-app, sono apprezzati da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Quelli a pagamento sono spesso accolti con entusiasmo dalla critica ...

VIDEO Olghi Balliu - il nuovo talento italiano corteggiato dal Real Madrid : Si chiama Olghi Balliu, ha 13 anni, gioca come ala sinistra nella formazione Esordienti del Cittadella e ha già superato un record di Leo Messi. No, non siamo impazziti. Il giovanissimo talento di origine albanese, infatti, come mostra un VIDEO che ormai è diventato virale, è stato in grado di Realizzare ben 192 palleggi con una pallina da tennis, migliorando i 180 del fuoriclasse argentino. Una prestazione che ha fatto drizzare numerose ...

VIDEO | The Kolors ed Elodie - "Pensare male" è il nuovo singolo : Nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici, Stash ha presentato l'ultimo singolo dei The Kolors insieme ad Elodie

Belen Rodriguez/ Video - con Stefano De Martino è di nuovo amore? - Verissimo - : Belen Rodriguez ospite quest'oggi presso la trasmissione Verissimo. Argomento principale, il suo rapporto con Stefano De Martino

Tottenham - così è stato costruito il nuovo stadio. VIDEO : Conto alla rovescia ormai iniziato. Dopo una lunga attesa accompagnata da rinvii, slittamenti, complicanze di varia natura e un sollecito da parte della Federazione inglese, il prossimo 3 aprile il ...

Tutti pazzi per Ramell Carter - il nuovo baby prodigio (col pallone) del Web [VIDEO] : Sono Tutti pazzi per Ramell Carter. Chi è? Un baby prodigio che fa cose straordinarie con il pallone. Molto seguito sui social per via dei video che pubblica direttamente dal suo profilo Instagram, ed il web impazza. L’ultimo video mostra lui che porta a spasso il pallone su un tapis roulant in movimento. Facile a dirsi, difficile a farsi, specie per un bambino. Ma lui dimostra rapidità, leggerezza, tranquillità e gran tecnica e ...

Scopriamo il nuovo tracciato di Nitros Oxide in un nuovo video di Crash Team Racing : Nitro-Fueled : Crash Team Racing: Nitro-Fueled ci presenta, con un nuovo video, un nuovo personaggio con anche il suo annesso tracciato.Beenox e Activision hanno infatti condiviso un nuovo filmato di gioco nel quale possiamo conoscere Nitros Oxide e il suo tracciato Oxide Station, nel quale potremo gareggiare con lui.Crash Team Racing: Nitro-Fueled come ben saprete è l'attesissimo remake dell'originale gioco del 1999 uscito per PlayStation. Il titolo sarà ...

Pink : guarda il videoclip del nuovo singolo “Walk Me Home” : Bellissimo <3 The post Pink: guarda il videoclip del nuovo singolo “Walk Me Home” appeared first on News Mtv Italia.

nuovo volantino Unieuro del 22 marzo : i migliori sconti su console e videogiochi : La primavera si fa più profumata grazie al Nuovo volantino Unieuro! Soprattutto per noi videogiocatori, "graziati" dalla celebre catena di elettronica di consumo con una ricca tornata di sconti ed offerte su videogame e console da gioco. Le promozioni, al via oggi 22 marzo, sono valide in tutti i negozi Unieuro, così come sul sito ufficiale, fino al 4 aprile. Si tratta quindi di un'ottima occasione per portarsi a casa una piattaforma prima solo ...

Leo Gassmann Cosa sarà di noi : testo e video nuovo singolo : Leo Gassmann ha rilasciato il nuovo singolo dal titolo Cosa sarà di noi in rotazione radiofonica, streaming e con il video ufficiale online da venerdì 22 marzo 2019. Ecco di seguito testo e video. Leo Gassmann Cosa sarà di noi: video nuovo singolo Leo Gassmann Cosa sarà di noi: testo Vivere sospesi in alto su nel cielo guardare quelle stelle e sfiorarle col pensiero e pensare che un folle mi aveva avvisato che le stelle se le ...

Il nuovo video di Andrea Paone - "Merito di viver di più" : Milano, 21 mar., askanews, - In anteprima "Merito di viver di più", il video del nuovo singolo del cantautore Andrea Paone, scritto e arrangiato dall'artista estratto dall'album "Nuove sensazioni", in ...

Briga - 'Sesso' è il nuovo singolo/ Video : 'tante proposte osè - sia da donne e uomini' : Mattia Briga presenta il nuovo singolo 'Sesso' e svela: 'ricevo tante proposte indecenti, sia da donne che da uomini'. Ecco il Video.