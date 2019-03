Un Boeing 737 MAX 8 ha fatto un atterraggio di emergenza a Orlando - in Florida : Un Boeing 737 MAX 8, lo stesso modello dei due aerei caduti in Indonesia e in Etiopia, della compagnia aerea Southwest Airlines, ha fatto un atterraggio di emergenza per problemi al motore all’aeroporto di Orlando, in Florida, da cui era partito poco prima

Florida : atterraggio d’emergenza per un Boeing 737 Max 8 : Ancora un allarme per un Boeing 737 Max 8. Un aereo della ‘Southwest Airlines‘ ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza in Florida per quello che è stato descritto come “un problema collegato al motore“. L’aereo non aveva passeggeri a bordo, solo i due piloti che lo stavano portando da Orlando in California per essere tenuto a terra. L'articolo Florida: atterraggio d’emergenza per un Boeing 737 Max 8 ...

Nuovo allarme per un Boeing 737 Max 8 : pilota costretto ad atterraggio d’emergenza in Florida : Un Boeing 737 Max 8 della Southwest è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Orlando, in Florida. Secondo l’Autorità per l’aviazione Usa, l’aereo ha avuto un problema al motore, che non sarebbe collegato a quelli emersi dopo gli incidenti della Ethiopian Airlines in Etiopia e della Lion Air in Indonesia.Continua a leggere

Caos Boeing 737 Max : un velivolo di Air Italy «ostaggio» in Egitto : Lo stop in Europa al velivolo americano — protagonista di due incidenti in Indonesia ed Etiopia — non consente il rientro a Milano dell’aereo della compagnia italiana