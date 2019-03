Ufficiale la data d’uscita del film di Downton Abbey in Italia | l’annuncio sui poster di

MTV EMAs 2019 a Siviglia : dopo la data Ufficiale l’attesa di nomination e performer : Gli MTV EMAs 2019 si svolgeranno a Siviglia: è la Spagna il Paese scelto per la nuova edizione dello show di MTV che ogni anno raduna appassionati provenienti da tutto il continente. La nuova edizione degli MTV European Music Awards è in programma a Siviglia e oltre alla città ospitante è stata svelata oggi anche la data ufficiale della manifestazione musicale: domenica 3 novembre 2019. La migliore musica europea ha quindi un nuovo ...

C’era una volta a Hollywood : trama - cast e data di uscita Ufficiale in Italia : C’era una volta a Hollywood: trama, cast e data di uscita ufficiale in Italia Quentin Tarantino è uno dei registi più influenti sul panorama mondiale del pulp; ogni suo nuovo film è un evento per i numerosi fan e appassionati sparsi per il mondo. Quest’anno arriverà dunque sul grande schermo la nona pellicola diretta da Tarantino: C’era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, il titolo originale). ...

Reddito di cittadinanza : pagamento Inps da aprile - ecco la data Ufficiale : Reddito di cittadinanza: pagamento Inps da aprile, ecco la data ufficiale pagamento Reddito di cittadinanza ad aprile Non ci sarà alcun ritardo sul fronte Reddito di cittadinanza. L’Inps, con un recente comunicato, ha tenuto a precisare che la procedura si sta svolgendo regolarmente nel rispetto delle tempistiche prefissate e anzi, in merito alla tabella di marcia originaria, l’iter sembra essere anche in anticipo. Nella stessa nota, ...

Ufficiale la data chiusura di Inbox by Gmail : non ne sentirete la mancanza : Inesorabile fine per Inbox by Gmail, che Google aveva già informato sarebbe cessata entro marzo. Il laconico avviso in-app adesso è arrivato, senza lasciare spazio di manovra per quelli (in realtà pochi) che avrebbero preferito il servizio restasse in auge. Ecco il testo del messaggio: "Questa app cesserà tra 15 giorni. Puoi trovare le funzionalità preferite di Inbox nell’app Gmail. I tuoi messaggi ti stanno già aspettando". Finora non era ...

F1 - Mondiale 2019 : adesso è Ufficiale! Il giro veloce in gara assegnerà un punto nella classifica iridata : La novità aveva già cominciato a circolare nei giorni scorsi ma questa sera è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del Mondiale! Il punto sarà però conteggiato soltanto in caso di arrivo nelle prime dieci posizioni, condizione introdotta per evitare che le formazioni di coda si fermino appositamente negli ultimi giri per montare gomme più ...

Nintendo Labo : Kit VR è Ufficiale - ha una data di uscita e porta la realtà virtuale su Switch : Il Nintendo Labo: Kit VR, disponibile dal 12 aprile, introdurrà una nuova dimensione in Nintendo Labo per Nintendo Switch, fondendo l'innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con un'esperienza di realtà virtuale semplice e facile da condividere. Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Nintendo.Nintendo Labo: Kit VR è il quarto kit della serie Nintendo Labo, che fornisce gli strumenti per montare creazioni di cartone chiamate ...

Ufficiale la data d’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi - anche quest’anno di sabato : anche quest'anno sarà di sabato sera. La data d'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi è oggi Ufficiale: la prima puntata dell'ultima fase del programma TV Mediaset verrà trasmessa sabato 30 marzo. Come anticipato in rete nelle scorse settimane, l'appuntamento resta confermato al sabato sera ma ancora è da chiarire se sarà in diretta o in differita. Già lo scorso anno, Maria De Filippi si era detta contraria alla trasmissione in TV di ...

La Beta di Mortal Kombat 11 ha una data Ufficiale : come e quando scaricarla su PS4 e Xbox One : Più volte dall'annuncio del gioco, i ragazzi di NetherRealm Studios hanno fatto riferimento ad una Beta di Mortal Kombat 11. Non dovrebbe stupire: trattandosi di un picchiaduro dotato di una importantissima componente online, anche questo undicesimo capitolo regolare andrà testato a dovere dagli utenti. Questo perché è necessario "stressare" i server, per così verificare la qualità del netcode e più in generale dell'impianto multiplayer messo a ...

Ufficiale la data del recupero di Lazio-Udinese : si giocherà il 10 aprile : data recupero Lazio Udinese – Ora è Ufficiale: la Lega Serie A ha fissato la data per il recupero della sfida tra Lazio e Udinese, gara della sesta giornata. La sfida, inizialmente in programma lo scorso lunedì 25 febbraio alle 20.30, era stata rinviata a data da destinarsi: non era infatti possibile anticipare la sfida al […] L'articolo Ufficiale la data del recupero di Lazio-Udinese: si giocherà il 10 aprile è stato realizzato da ...