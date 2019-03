Tutti pazzi per Dumbo alla prima del film di Tim Burton a Roma

Algeria : Tutti pazzi per Ounas e ora a Napoli... : L'Algeria batte la Tunisia nel finale con un rigore e i media locali esaltano la prova di Adam Ounas che, entrato al 67', dà brio alla manovra spingendo i biancoverdi nell'azione del rigore decisivo, ...

Tutti pazzi per Nicolas Tagliafico : da Madrid e Londra arrivano offerte… : Nicolas Tagliafico potrebbe essere uno dei calciatori nell’occhio del ciclone nel prossimo calciomercato, il terzino potrebbe dire addio all’Ajax Tutti pazzi per Nicolas Tagliafico. Il terzino sinistro argentino non è riuscito a mettersi in mostra con la maglia della sua Nazionale ai Mondiali in Russia, ma si è rifatto con gli interessi nella sua annata all’Ajax ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Dopo ...

Tutti pazzi per Nicolò Barella la giovane promessa Italiana : È Nicolò Barella la nuova «giovane promessa», dopo Zaniolo e Donnarumma, il trofeo sbarca in Sardegna e finisce tra le mani del 22enne centrocampista del Cagliari, onore dell’Isola e del Continente, come dimostra la fiducia del c.t. azzurro Mancini, ripagata con il gol sabato alla Finlandia.La carriera e il ParmaC’è il Parma nel destino di Nicolò. Correva il 14 gennaio 2015 quando Zola, che guidava il Cagliari in una stagione nera, culminata ...

Le “arance” di Di Maio e il “porto” di Xi - Tutti pazzi per la Cina : tutti pazzi per la Cina. I Cinquestelle, in particolar modo, gongolano per essere riusciti a mandare le arance siciliane nel Paese asiatico via aereo. Un obiettivo su cui il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha subito piazzato la bandierina del MoVimento, ignorando – forse – che il risultato è frutto di un lavoro che va avanti da oltre due anni e che vede tra i maggiori protagonisti Alibaba, la più grande piattaforma e-commerce ...

VIDEO | La Corrida - Tutti pazzi per il balletto del papà con la figlia : Nella prima puntata de La Corrida, andata in onda venerdì sera, una delle esibizioni più esilaranti è stata quella dei...

Tutti pazzi per Ramell Carter - il nuovo baby prodigio (col pallone) del Web [VIDEO] : Sono Tutti pazzi per Ramell Carter. Chi è? Un baby prodigio che fa cose straordinarie con il pallone. Molto seguito sui social per via dei video che pubblica direttamente dal suo profilo Instagram, ed il web impazza. L’ultimo video mostra lui che porta a spasso il pallone su un tapis roulant in movimento. Facile a dirsi, difficile a farsi, specie per un bambino. Ma lui dimostra rapidità, leggerezza, tranquillità e gran tecnica e ...

Tutti pazzi per Jadon Sancho - ma il Dortmund spara alto : il costo del cartellino : E’ uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo, uno di quelli di cui si potrebbe sentir parlare molto di più tra qualche anno. Ci riferiamo al classe 2000 Jadon Sancho, pezzo pregiato del Borussia Dortmund e della nazionale inglese. Il club tedesco, secondo quanto scritto dal Daily Star, ha fissato il costo del cartellino: 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro). Probabile che, se il calciatore manterrà ...

Tutti pazzi per Federico Chiesa : Inter e Juventus a duello - Fiorentina “rassegnata” : Federico Chiesa al centro di un duello di mercato tra le rivali storiche Inter e Juventus, la Fiorentina potrebbe perdere il suo fenomeno in estate La Fiorentina sa bene che sarà molto difficile trattenere Federico Chiesa nella prossima estate. Dopo aver resistito agli assalti del Napoli nella scorsa annata, quella che verrà potrebbe essere la sessione di calciomercato dell’addio dell’esterno al club viola. Quasi impossibile ...

Tutti pazzi per Totò Martello - il sindaco “disobbediente” di Lampedusa : Roma. “Se qualcuno sta per annegare mica gli dici che non lo aiuti perché c’è il decreto”; “in mare non esistono circolari, se c’è bisogno io chiedo di entrare e tu mi devi far entrare, basta”; “il porto è aperto, non ci sono cannoni puntati”; “la nave è italiana, i migranti salvati in mare vanno fa

Tutti pazzi per il palladio : rally senza freni - nuovi record : ... ha spiegato Ilya Spivak, strategist presso DailyFX, aggiungendo che aspettative di un maggiore stimolo economico da parte della Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, potrebbero ...

“Una voglia di vivere così prepotente è un esempio per tutti”. Tutti pazzi per Alex Zanardi : Tutti pazzi per Alex Zanardi: “Semplicemente immenso”, “Di fronte a lui ci si può solo inginocchiare”, “Un millesimo di lui in ognuno di noi basterebbe a farci sempre sorridere”. E ancora: “Ogni volta che vedo il sorriso con cui affronta la vita mi vergogno di tutte le volte che ho detto ‘non ce la faccio'”. E questi sono solo alcuni tweet della standing ovation che il grande campione ha ...

Viva la “Liga” - che Dio la benedica! Tutti pazzi per il calcio femminile - in estate il Mondiale : Una giornata storica per il calcio femminile. La partita scudetto tra Atletico Madrid e Barcellona ha fatto registrare 60.739 spettatori sugli spalti del Wanda Metropolitano, per quello che è il nuovo record assoluto di presenze a livello Mondiale per un incontro di club. Un dato che testimonia, se mai ce ne fosse il bisogno, la crescita di tutto il movimento. Lo stadio che ospita le partita casalinghe della squadra di Simeone e che sarà ...