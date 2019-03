Tumore al colon | seno e prostata | la diagnosi con un soffio

Tumore al colon : ecco i due alimenti che aiutano a prevenirlo proteggendo il nostro intestino : Aglio e cipolla sono un vero toccasana per la salute. Secondo una ricerca realizzata al First Hospital of China Medical University di Shenyang, questi alimenti sono in grado di ridurre i casi di mortalità legata al Tumore al colon. Le conclusioni di questa ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Asia Pacific Journal of Clinical Oncology sembrano essere molto chiare: in base alle quantità consumate, il rischio di ammalarsi di cancro ...