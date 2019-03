Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 27 MARZOORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACISUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI. ALTRI RALLENTAMENTI IN PIAZZA MONTE DI TAI, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AD INTERSEZIONE CON VIALE PECHINO CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA: LA RAMPA DI USCITA PER CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSA FINO AL MATTINO DEL 30 MARZO. FORTI DISAGI NELLA ZONA. AL MOMENTO CI SONO CODE ...

beppe_grillo : #ROMA: Ormai manca pochissimo per #Vialibera! Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa a… - BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - poliziadistato : In atto esecuzione 12 ordinanze custodia tra Isernia, Foggia e Roma per traffico e spaccio cocaina Indagini… -