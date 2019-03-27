Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 | 00

beppe_grillo : #ROMA: Ormai manca pochissimo per #Vialibera! Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa a… - BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - poliziadistato : In atto esecuzione 12 ordinanze custodia tra Isernia, Foggia e Roma per traffico e spaccio cocaina Indagini… -
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL Traffico È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE FORO ITALICO; CHIUSI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI PER LA GALLERIA. IL Traffico È DEVIATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST. CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL 30 MARZO NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, ...
Tiziano Renzi - “aperto un fascicolo per Traffico di influenze”. A Roma pm hanno chiesto archiviazione per vicenda Consip : Un nuovo fascicolo d’inchiesta, aperto a Firenze, sugli affari di Tiziano Renzi. È quanto scrive Panorama nel numero in edicola. Secondo il magazine l’ipotesi di reato è il traffico di influenze: tutto ruota intorno a un personaggio già noto nelle vicende del padre dell’ex premier: Luigi Dagostino, ex socio dei genitori di Renzi, arrestato lo scorso giugno per fatture false e coimputato con loro in un processo, iniziato il 4 ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN TANGENZIALE CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO DI FRANCIA DIREZIONE SALARIA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE , LAVORI CHE DOVREBBERO TERMINARE IL 30 MARZO NORMALIZZATO IL Traffico SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 9.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO SUL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTRE TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PER Traffico TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER Traffico TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA Traffico INTENSO E INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 9.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO SUL RACCORDO ANULARE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTRE TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PER Traffico TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER Traffico TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA Traffico INTENSO E INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 9.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTANO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO LE TROVIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA PER Traffico TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA NULLA E’ CAMBIATO IN VIA DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CRISTOFERI , RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANDERSEN E VIA TRIONFALE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CRISTOFERI , RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI IN VIA ANDERSEN E VIA TRIONFALE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 8.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI TORREVECCHIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CRISTOFERI , SI STANNO FORMANDO LINGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DI FRATTOCCHIE DIREZIONE CENTRO CODE PER Traffico INVECE SULL CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO PRIME CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CHIUSA A SUD DELLA CAPITALE LA VIA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: UN UN CAMION SI È RIBATATO SULLA ROTATORIA ALL’ALTEZZA DI PORTA MEDAGLIA. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 702 E 044. IN CITTÀ POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AL TRIONFALE SU VIA DELLA ...