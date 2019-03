Tra Chiamparino e Salvini botta e risposta sulla Tav | Il ministro nega il

Tav - Salvini smaschera sinisTra e Chiamparino "Referendum? Spetta a Regione" : "Non vuole il referendum", "Lui prende i giro i piemontesi". Sulla Tav ora è scontro aperto pure tra il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e il vicepremier Matteo Salvini. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla Tav, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio", afferma oggi Chiamparino parlando ...

Elezioni Piemonte - Tra Chiamparino e No Tav sfida all'ultimo voto per Lega - M5s e Pd : Quando si vota, chi sono i candidati e chi vince alle Elezioni regionali in Piemonte secondo gli ultimi sondaggi. La guida...

Pd - Travaglio su La7 : “Zingaretti? Non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Zanda tesoriere” : “Pd e M5s? Non ho mai pensato che fossero due forze politiche omogenee. Lo scorso anno pensavo che fossero un po’ meno omogenee di quanto non lo siano Lega e M5s“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a una domanda del giornalista Paolo Mieli, in un dibattito sul futuro del Pd di Zingaretti. E aggiunge: “Il Pd è rimasto ibernato sull’Aventino aspettando che i ...

Zingaretti a Torino inconTra Chiamparino : 'Assurdo interrompere i bandi per la Tav' : 'Il cantiere è fermo...' Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro a Torino col presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha sottolineato: 'Per nascondere una divergenza politica, ogni ...

Zingaretti - prima tappa a Torino per inconTrare Chiamparino. «Criminale perdere i milioni della Tav» : In piazza Castello, sotto il Palazzo della Regione, ad accogliere il segretario sono accorsi numerosi attivisti e militanti del Pd, con bandiere europee e striscioni «Sì Tav»

Tav - Zingaretti inconTra Chiamparino : "Andrò a visitare i cantieri il prima possibile" : Un evento in grande stile dove, oltre alla sindaca Chiara Appendino, all'assessora all'Innovazione Paola Pisano e alla sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, sono annunciati anche l'ad di Cassa ...

Tav - Chiamparino : mozione pieTra tombale : 22.22 "Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi,ciò vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione". Così Chiamparino, governatore del Piemonte. "La Lega svela il suo vero volto -dicenon a caso dopo il salvataggio del ministro dell'Interno da parte del M5S". Se la mozione dovesse essere approvata, ...

Tav - intesa M5S-Lega : "L'opera va ridiscussa" | Il governatore Chiamparino : "PieTra tombale" : I due partiti di maggioranza prendono ancora tempo sulla Torino-Lione. intesa per la mozione che verrà presentata nelle prossime ore a Montecitorio: l'opera andrà ridiscussa. Protestano Pd e Forza Italia

Tav - mozione M5s-Lega : l'opera va ridiscussa - Sergio Chiamparino : mettono una pieTra tombale : La Tav va ridiscussa. E' quanto prevede la mozione di maggioranza a firma M5s-Lega che sarà presentata giovedì alla Camera. Il governatore del Piemonte sostenitore della tratta Torino-Lione commenta ...

Tav - Chiamparino : "Ue finanzierà al 50% il tunnel e le Tratte nazionali" : L'Unione Europea è pronta a finanziare il 50% della Tav, non solo il tunnel di base, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. È quanto ha annunciato, ieri, il presidente della Regione Piemonte ...

Chiamparino annuncia : dimezzati i costi della Tratta nazionale della Tav : "Il vicepresidente della Regione Auvergne- Rhone Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione europea ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. In questo modo si dimezzerebbe il costo della tratta nazionale da 1,7 miliardi a 850 milioni e si abbasserebbe di un ulteriore ...

Tav - Chiamparino : grazie alla Ue dimezzati i costi delle Tratte nazionali : ... e perché il governo Conte-Salvini-Di Maio metta da parte le pantomime elettorali, che mettono a rischio i finanziamenti europei, e si assuma la responsabilità politica di dare il via libera all'...