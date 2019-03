Tottenham | Kane | ' Tra 10 anni voglio giocare in NFL | Tom Brady è un' ispirazione'

sport.sky

(Di mercoledì 27 marzo 2019) E poi, se giochi in Premier League e in Coppa del Mondo e poi anche in NFL, non saresti considerato uno dei più grandi sportivi di sempre?". Intanto, potrà allenarsi nel nuovo stadio del, ...

fondnerazz : * ATTENZIONE * Nell'asta per Kean irrompono 3 club di Premier: Chelsea, Arsenal e Tottenham, intenzionati a comprar… -