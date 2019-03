Torino | indagato l’architetto Sasso per l’affidamento di un dossier su Olimpiadi 2026

Torino - agente indagato : criminale si schiantò durante inseguimento : La procura di Torino ha avviato le indagini nei confronti di un agente della squadra mobile locale che, lo scorso novembre, si lanciò all"inseguimento di due criminali noti alle forze dell"ordine per i furti di orologi di lusso commessi ai danni dei passanti. durante la folle corsa ad oltre 100 km all"ora, uno dei malviventi perse la vita.I ladri, che viaggiavano su due distinti scooter, accellerarono subito dopo essersi resi conto che due ...

"Paziente ucciso con calmante" - indagato infermiere a Torino : Avrebbe arbitrariamente somministrato per via endovenosa un farmaco ad azione calmante provocando la morte di un paziente ricoverato all' ospedale di Carmagnola . E' l'ipotesi su cui hanno condotto ...

Torino - le intercettazioni dell’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Torino - indagato per estorsione ex portavoce Appendino : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E ancora: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Al telefono Luca Pasquaretta non si faceva scrupoli, non sapeva di essere intercettato. Ma sono proprio quelle intercettazioni, riportate da La Stampa, che hanno portato la procura ad aprire un’indagine con l’accusa di estorsione ai danni della sindaca di ...

L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino è indagato per estorsione - traffico di influenze illecite e turbativa d’asta : Luca Pasquaretta, L’ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, è indagato per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La scorsa estate la procura di Torino aveva cominciato un’altra indagine su Pasquaretta, per via di una consulenza da 5mila euro

Torino - “estorsione a Chiara Appendino” : indagato il suo ex portavoce. Ora è nello staff della viceministra Laura Castelli : Un ‘ricatto’ nei confronti della sindaca Chiara Appendino: voleva un nuovo lavoro oppure, stando a quanto ipotizzano i magistrati, avrebbe fatto rivelazioni compromettenti, riporta Repubblica. Una vera e propria estorsione, ipotizza la procura di Torino, quella che Luca Pasquaretta – ex portavoce della sindaca M5s del capoluogo piemontese – avrebbe fatto subito dopo la fine del suo incarico, lo scorso 5 agosto. Il ...