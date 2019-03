Torino | Bormio sarà la sede del ritiro estivo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Iltornerà anche quest’anno in, per il settimo anno consecutivo. La prestigiosa località dell’Alta Valtellina ospiterà la squadra granata per la prima fase di preparazione in vista della stagione 2019-2020, nel mese di luglio.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articololadelCalcioWeb.

TorinoFC_1906 : Il Toro torna a Bormio! | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - valtellinatweet : Il Torino torna a Bormio per il ritiro estivo - EmilianoVerga : RT @Valtellinanews: Per il settimo anno consecutivo la località dell'Alta #Valtellina ospita il ritiro del Torino FC! @Bormio_Tourism @inLO… -