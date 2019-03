Tommaso Paradiso cade sul palco durante la prima data del nuovo tour dei Thegiornalisti

Ti racconto una canzone : Tommaso Paradiso e il suo funerale «Sold Out» : Felicità puttana. Ok. Questa nostra stupida canzone d’amore. Va bene. Zero stare sereno. Ci piacciono tutte. Ma i fan della primissima e anche seconda ora non possono che essere affezionati alle canzoni del primo e soprattutto del secondo album dei Thegiornalisti, Completamente sold out, quello che li ha consacrati come gruppo indie-pop italiano più amato. Quando ancora non riempivano stadi e palazzetti, ma già potevano contare su una ...

La luna e la gatta di Takagi e Ketra con Jovanotti - Calcutta e Tommaso Paradiso : testo e significato : testo e significato di La luna e la gatta, il nuovo singolo prodotto dal celebre duo Takagi e Ketra e cantato da Jovanotti con Calcutta e Tommaso Paradiso. Il brano, che ricalca le sonorità soul degli anni ’60, si candida già per essere il prossimo tormentone estivo 2019. I noti produttori Takagi e Ketra tornano con un nuovo singolo insieme ad un trio d’eccezione E’ arrivata in rotazione radiofonica da venerdì 1° marzo la ...

La musica italiana ha un nuovo (e strano) trio : Jovanotti - Tommaso Paradiso e Calcutta cantano insieme "La luna e la gatta" : Il cantautore storico che guarda sempre al futuro insieme ai due giovani che stanno svecchiando il pop italiano. Sembrava impensabile fino a poco tempo fa, invece Jovanotti, Tommaso Paradiso (Thegiornalisti) e Calcutta si sono uniti per cantare il singolo La luna e la gatta. Gli artefici di questa collaborazione sono Takagi e Ketra, i guru delle hit italiane che hanno conquistato le classifiche producendo canzoni come Amore e Capoeira, Da sola / ...

Jovanotti - Calcutta e Tommaso Paradiso insieme nel nuovo singolo di Takagi & Ketra : Metti insieme il cantautore più trasversale (e seguito) che vive in suolo italiano e i due suoi più papabili ‘fratelli minori musicali’, “capi” di quella nuova scena pop ormai sdoganata ovunque. Quel che ottieni sono i Barbooodos, cioè Jovanotti, Calcutta e Tommaso Paradiso. Chi li ha uniti per cantare un brano? Takagi & Ketra, i depositari del “sacro fuoco della hit”. Piaccia o no, il duo non ne sbaglia ...

Jovanotti - Tommaso Paradiso e Calcutta insieme nella nuova canzone di Takagi & Ketra - 'La luna e la gatta' : l'ascolto di Rockol : Il primo a cantare è Tommaso Paradiso, autore della canzone insieme ad Alessandro Merli, Takagi, e Fabio Clemente, Ketra,: "Gli alberi pescano pescano / l'anima di questo mondo / immergendo le radici ...

Sanremo 2019 - Tommaso Paradiso sul post facebook di Di Maio : “Ditemi che è un sogno : sposta i ca… del Paese sul festival” : Dal frontman dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso, al rapper Frankie hi-nrg mc. Il post del vicepremier Luigi Di Maio, in cui ha commentato le modalità di voto del Festival di Sanremo, sottolineando “la distanza abissale che c’è tra popolo ed ‘élite'”, ha suscitato le critiche di molti, oltre che l’ilarità sui social. Secondo il vicepremier, infatti, la giuria d’onore ha tolto rappresentanza al televoto che avrebbe ...

