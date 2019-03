Tiziano Renzi | “aperto un fascicolo per traffico di influenze” A Roma pm hanno chiesto

"Buono l'incontro con Alfredo Romeo". I messaggi tra Tiziano Renzi e l'amico Carlo Russo : "Ci sono nuovi elementi che confermano l'incontro tra Tiziano Renzi e Alfredo Romeo, avvenuto il 16 luglio del 2015". Lo riporta in esclusiva il Fatto Quotidiano che dà conto dei messaggi scambiati tra Carlo Russo e il padre dell'ex premier Matteo Renzi, secondo quanto emerge da una informativa sul contenuto del cellulare di Russo. Le nuove informazioni estrapolate dal telefono del faccendiere "non cambiano le sorti di Tiziano Renzi ...

Revocati gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi - Tiziano e Laura Bovoli : Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, disposta il 18 febbraio scorso dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Il tribunale del Riesame ha inoltre disposto nei confronti dei coniugi Renzi la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio ...

I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti : “Matteo non si può archiviare” Se è per questo - nemmeno Tiziano : www.forum.spinoza.it L'articolo I renziani dopo la sconfitta contro Zingaretti: “Matteo non si può archiviare” Se è per questo, nemmeno Tiziano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il commento di Tiziano Renzi dopo la conferma degli arresti domiciliari : Nel giorno in cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, Angela Fantechi, conferma la misura cautelare degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre dell'ex premier affida a un lungo post sul suo profilo Facebook per sfogare tutta la sua amarezza per quello che sta avvenendo e li riguarda. In attesa delle decisioni del tribunale del Riesame nell'udienza fissata mercoledì 6 marzo, Tiziano Renzi ...

Matteo Renzi - il colpo basso dei tg Rai : in prima serata le immagini dell'interrogatorio del padre Tiziano : Tra i Renziani e la Rai , come riporta La Stampa , è ormai guerra aperta . Nell'occhio del ciclone ci sono i tg di prima serata dello scorso 25 febbraio , che hanno mostrato immagini dell'...