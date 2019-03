The Good Doctor 2 | anticipazioni trama finale di stagione | ultima puntata mercoledì 27

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Finisce ufficialmente anche la cavalcata della secondadi The, per l’occasione deldispostata dal suo appuntamento domenicale abituale alsera, rigorosamente sempre in prima serata. Infatti, gli ultimi due episodi della seconda parte della serie medical vanno in onda a27 marzo, sempre in prima serata dalle 21.25 su Rai2. Dopo il 18esimo episodio (intitolato Nella mente di Shaun), insomma, bisognerà salutare per un po’ il dottor Shaun Murphy, specializzando chirurgo con una sindrome dello spettro autistico interpretato da Freddie Highmore, in difficoltà nelle relazioni coi pazienti ma dotato di capacità di diagnosi eccezionali. Ma niente paura: una terzaè già stata confermata.The2:27 marzo Diciassettesimo episodio: Un talento Han ha un incontro con la ...

acmilan : It's the final of the #ChinaCup2019, Laxalt's Uruguay ?? Thailand is about to kick off. Good luck Diego ???????? Laxalt… - acmilan : Both U21 and U20 Azzurrini will be on the pitch today vs Austria and Czech Republic: good luck to Calabria, Cutrone… - liviaponzio : @ricpuglisi Grandissimo @ricpuglisi! La novità è che vederti qui è sentirsi la primavera sbocciare nel cuore!… -