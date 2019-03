Tennis | condannato l’aggressore di Petra Kvitova | otto anni di reclusione dopo averle

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Giustizia è fatta. Il Tribunale di Brno hadil'uomo che nel dicembre 2016 entrò nella casa die l'aggredì con un coltello ferendole gravemente la mano sinistra. Lata ceca, vincitrice a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, occupa attualmente il secondo posto nel ranking WTA ed è ormai tornata ai massimi livelliil triste episodio di duefa che comunque le creò logicamente diverse difficoltà. Oggi il 33enne è stato giudicato colpevole per aver causato gravi dfisici all'atleta, assente in tribunale perché impegnata nel Torneo di Miami. La sentenza è di primo grado, potrà essere impugnata dall'aggressore.

