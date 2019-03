Telling Lies è il nuovo titolo del creatore di Her Story

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Dopo Her, Sam Barlow torna sui nostri schermi con una nuova avventura, parliamo del thriller investigativo. Il gioco narra le storie di quattro protagonisti le cui vite ruotano attorno ad un archivio dati rubato dell'NSA.Come riportato dai colleghi di Eurogamer.net,sarà disponibile su PC, di seguito trovate invece la descrizione del gioco:è ilvideogioco di Sam Barlow,di Here Silent Hill: Shattered Memories.è un thriller investigativo dalla trama non lineare che ruota attorno a un archivio di conversazioni filmate segretamente. Tra i protagonisti, Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé and Angela Sarafyan.ellingti porrà di fronte a un computer anonimo carico di video rubati alla Sicurezza Nazionale. I video coprono un periodo di due anni nella vita personale di quattro persone le ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #TellingLies è il nuovo titolo del creatore di #HerStory - Eurogamer_it : #TellingLies è il nuovo titolo del creatore di #HerStory - MatteumPrimo : Quaaanta roba! Nell'odierno #podcasts abbiamo parlato dell'annuncio di #Borderlands e dello spin off tattico… -