Tav | Salvini smaschera sinistra e Chiamparino Referendum? Spetta a Regione

(Di mercoledì 27 marzo 2019) "Non vuole il", "Lui prende i giro i piemontesi". Sulla Tav ora è scontro aperto pure tra il presidente della, Sergioe il vicepremier Matteo. "Ho ricevuto la risposta del ministro, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla Tav, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio", afferma oggiparlando delsulla Tav, "Ringrazio il ministro che, valutando degna di considerazione la nostra proposta, fa riferimento a un non meglio precisato quadro legislativo nazionale e regionale che non contemplerebbe tale accorpamento. In assenza però di riferimenti normativi precisi ritengo che semplicemente non si sia voluta esprimere la volontà politica di far pronunciare i cittadini, trovando le modalità tecniche per farlo senza costi aggiuntivi ...

