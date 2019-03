Tav | l' Unione europea pagherà metà dell' opera

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L'finanzierà al 50% la Tav Torino-Lione. A dirlo è stato Francesco Balocco, assessore ai Trasportia Regione Piemonte che ha definito "importante" questa notizia perché "conferma quanto anticipato nei mesi scorsi"."Lunedì è stato deciso dall'che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il Corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti per l'interbilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50%". spiega Balocco. A stretto giro arriva anche il commento del vicepremier Matteo Salvini: "Ottima notizia e motivo in più per farla", dopo che per tutta la giornata c'è stato un battibecco continuo con il presidente Sergio Chiamparino sul temaa bocciatura del referendum sulla Tav da parte del Viminale. Il piddino, davanti a tale bocciatura, ha replicato: "Avevo annunciato di voler tenere una consultazione popolare, ...

