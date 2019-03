Tav | la Regione Piemonte | “Ue finanzierà l’opera al 50%” Salvini | “Ottima notizia”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) “L’Unione europeail Tav al 50%”. Laannuncia, attraverso l’assessore ai Trasporti Francesco Balocco, che Bruxelles ha deciso “che i finanziamenti relativi alla programmazione per il corridoio mediterraneo nell’ambito dei progetti per l’interoperabilità, la decarbonizzare e la digitalizzazione saranno pari al 50 per cento”.Una notizia definita “importante” che “vale anche per la Torino-Lione”, dice Balocco che in qualità di presidente dell’AIPo ha partecipato alla visita a Mantova della coordinatrice Europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova. E che fa esultare Matteo: “Ottima notizia e motivo in più per farla”, dice il ministro dell’Interno.Quella di oggi è una conferma di quanto aveva spiegato il governatorese Sergio Chiamparino a metà febbraio ...

