Tatuaggi | pigmenti ritirati dal Ministero della Salute | cancerogeni FOTO

Allarme Tatuaggi : il Ministero della Salute ha ritirato e vietato dei pigmenti cancerogeni : Nove pigmenti per tatuaggi dovranno essere ritirati dal mercato perché contengono sostanze cancerogene e che possono causare allergie. E’ quanto deciso dal Ministero della Salute , che ha pubblicato i provvedimenti sul proprio sito web. Gli inchiostri sono tutti prodotti in Usa e si chiamano Dubai Gold, Sailor Jerry Red, Black Mamba, Green Beret, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light e Blue Iris. “Gli articoli – ...

