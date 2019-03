Taranto | panini imbottiti con l' eroina nella busta della spesa | arrestato 36enne

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Aveva escogitato un sistema a dir poco ingegnoso per nascondere la sostanza stupefacente che portava con sé, ma è stato scoperto dai Carabinieri didurante un controllo. Massimiliano Calaiero, undel posto già noto all'Autorità Giudiziaria e sottoposto in regime di sorveglianza speciale, durante un controllo dei militari, finalizzato proprio a contrastare lo spaccio di droga, è stato trovato in possesso di una, dove vi erano alcuni. Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia, sulle sue pagine on-line, ad insospettire i militari è stata proprio lacon i. Una volta aperti, questi ultimi hanno rivelato il loro vero contenuto, che non erano di certo salumi o prelibatezze varie: il cibo era stato imbottito con 18 grammi di. I militari non hanno potuto far altro che arrestarlo in regime di domiciliari presso la sua ...

