Tapiro d’Oro per Diletta Leotta | la questione Dazn al centro della consegna

Diletta Leotta - doppio Tapiro d’Oro : la risposta per il caso DAZN : Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro per la questione DAZN e Antitrust Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia. La conduttrice ha ricevuto la visita dell’inviato Valerio Staffelli per la questione DAZN e l’Antitrust. Quest’ultimo, ha condannato DAZN a una multa di 500.00 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli. E a […] L'articolo Diletta Leotta, doppio tapiro d’oro: la ...

Con il Tapiro d’Oro si spiega l’embargo di Al Bano dall’Ucraina : “La mia voce è come una bomba” : Si spiega finalmente l'embargo di Al Bano dall'Ucraina, recentemente inserito in una lista di 147 persone che non sono gradite dal Ministero della Cultura dello stato dell'Est Europa. L'artista di Cellino San Marco è stato immediatamente raggiunto da Valerio Staffelli per un immancabile Tapiro d'Oro come nemico pubblico numero uno dell'Ucraina ed è in questa occasione che l'artista ha spiegato il motivo per il quale sarebbe stato inserito in ...

Al Bano - Tapiro d’Oro per la “questione Ucraina” : il cantante replica : Al Bano, dopo la “questione Ucraina”, riceve il tapiro d’oro Durante la puntata di Striscia La Notizia di martedì 12 marzo, assisteremo alla consegna del tapiro d’oro ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha ricevuto la visita di Steffelli e, in merito alla notizia uscita nelle scorse ore dell’Ucraina, si difende e […] L'articolo Al Bano, tapiro d’oro per la “questione Ucraina”: il ...

Primo Tapiro d’Oro per Diletta Leotta Tapiro d’Oro : la giornalista catanese risponde a Paola Ferrari [VIDEO] : Diletta Leotta riceve il suo Primo Tapiro d’oro: la giornalista catanese smentisce le voci riguardo i ritocchini di chirurgia estetica Diverse ore fa, nelle Storie Instagram di Diletta Leotta, è apparso un video nel quale la giornalista catanese ha mostrato il Tapiro d’oro, ricevuto durante la sua trasmissione a Radio 105 questa mattina. Valerio Staffelli ha fatto visita alla Leotta, regalandole il Tapiro d’oro a causa ...

Striscia la Notizia - Tapiro d’Oro per Diletta Leotta : “Paola Ferrari dice che mi sono rifatta il seno e il lato b? Non è vero” : Tapiro d’oro per Diletta Leotta. Nella puntata di Striscia La Notizia in onda stasera, Valerio Staffelli raggiunge la conduttrice sportiva. La motivazione del Tapiro? Le dichiarazioni della giornalista Paola Ferrari: “Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B”. E come ha reagito la bella Diletta? Intercettata dall’inviato del tg satirico a Radio105, Diletta commenta: “Ho sentito le ...

Eleonora Daniele - Tapiro d’Oro per Achille Lauro : la conduttrice si difende : Eleonora Daniele, primo Tapiro d’oro per il brano Rolls Royce di Achille Lauro: le parole della conduttrice Primo Tapiro d’oro per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane riceve per la sua prima volta l’onorificenza satirica di Striscia la Notizia da parte di Valerio Staffelli, nel corso della puntata del 27 febbraio. Il motivo? Riguarda […] L'articolo Eleonora Daniele, Tapiro d’oro per Achille Lauro: la ...

Tapiro d’Oro per Wanda Nara - la moglie di Icardi ermetica davanti a Staffelli : “non so cosa dire” [VIDEO] : Wanda Nara riceve l’ennesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, la Wags parla a stento con l’inviato di Striscia La Notizia Non è il primo Tapiro d’oro per Wanda Nara, ma è sicuramente il più ‘pesante’. Dopo la polemica che ha coinvolto Icardi e la fascia da capitano dell’Inter, la Wags si è espressa a stento sull’argomento, lasciandosi andare alle lacrime solo a ‘Tiki Taka’. La ...