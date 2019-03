Svolta Facebook | al bando il suprematismo e il nazionalismo bianco

Svolta su Facebook - al bando il nazionalismo bianco : Ma negli ultimi tre mesi il confronto con membri della società civile e accademici esperti in relazioni razziali in tutto il mondo hanno confermato che il nazionalismo e il separatismo bianchi non ...

Zuckerberg annuncia una Svolta sulla privacy : come cambierà Facebook - in 6 punti : Il numero uno di Facebook , Mark Zuckerberg , ha annuncia to sul suo profilo il lancio di una nuova piattaforma che avrà l'obiettivo di garantire la massima privacy agli utenti, aumentando la sicurezza e ...

Facebook studia la Svolta per unire le chat di Whatsapp - Instagram e Messenger : unire in unico calderone le chat di Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram: fantasia o realtà? Possibile o fuori dalla logica? Il New York Times è sicuro: l'unione è possibile e Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook, dal 2014 proprietario anche di Whatsapp, ci sta pensando. New York Times: le chat potrebbero unirsi dal 2020 Il giornale americano avrebbe anche previsto una data per il grande passo in avanti per le app di ...