Suzuki Katana 2019 | rivive il mito che negli anni’80 rivoluzionò la produzione delle moto

Suzuki Katana - aperti gli ordini : arriverà in Italia a metà aprile : Chi sottoscriverà il contratto entro il 30 aprile si vedrà consegnare la moto nella speciale Launch Edition, che offre in...

Suzuki : la nuova Katana sarà mostrata in anteprima a Milano : Suzuki Katana svelata in anteprima alla Digital Week di Milano In contemporanea con il lancio alla stampa internazionale che si sta svolgendo a Kyoto, in Giappone, e in attesa di debuttare nelle concessionarie, la Suzuki Katana diventa protagonista della mostra “Smart City: people, Technology & Materials”, in programma a Milano dal 13 marzo al 14 aprile presso il Superstudio 13. Questa rassegna abbraccia idealmente la Digital ...