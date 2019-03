Strage in Nuova Zelanda | Facebook oscurerà suprematisti e nazionalisti bianchi

Marta - la nuova vita dopo la Strage sulle Ramblas : «Andrò all’estero - come voleva Luca» : Il fidanzato Luca Russo fu ucciso dai terroristi a Barcellona nel 2017. Lei, ferita, si salvò. «Andrò a Bruxelles, mi lascio l’odio alle spalle, voglio arrivare a perdonare». Le paure dei furgoni bianchi dopo l’attentato

Molise - nuova Strage sulla Bifernina : scontro frontale tra auto - 2 morti e traffico in tilt : Dopo i 5 morti di ieri, nuovo incidente sulla strada statale Bifernina in Molise intorno alle 8 di giovedì mattina: due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due e morti e un ferito. Forti ripercussioni sul traffico: chiusa la strada a San Polo Matese e circolazione deviata all'interno del nucleo industriale.Continua a leggere

Strage di Christchurch - la Nuova Zelanda mette al bando le armi d'assalto : A quasi una settimana dalla Strage di Christchurch la Nuova Zelanda ha deciso di mettere al bando le armi d'assalto e i fucili semi automatici. Ad annunciarlo è stato il primo ministro, Jacinda Ardern:...

Strage moschee : Nuova Zelanda mette al bando armi d'assalto. Killer voleva colpire terzo obiettivo : Quindi, 'se vogliamo vivere in un mondo sicuro, tollerante e inclusivo, non possiamo pensare in termini di confini', ha sottolineto Ardern, sollecitando una lotta 'globale' contro l'ideologia ...

Dopo la Strage in Nuova Zelanda - tra gli 007 in Ue allarme rosso sul terrorismo "bianco" - di U. De Giovannangeli - : ... una guerra santa bianca, che significa rendere omogenea e aderente "ai valori tradizionali inglesi" questa terra che oggi invece ospita persone provenienti da ogni angolo del mondo ed è un crogiolo ...

Dopo la Strage in Nuova Zelanda - tra gli 007 in Ue allarme rosso sul terrorismo “bianco” : allarme rosso per il terrorismo "bianco". Un attacco in stile neozelandese potrebbe avvenire anche in Europa. Una Europa dove l'estremismo radicale di destra, islomofobo, suprematista, è in costante crescita. A confermarlo è un documentato report di Associated Press. I servizi di intelligence europei hanno da anni aumentato la sorveglianza dei gruppi di estrema destra che sono visti come una minaccia crescente e in grado di attuare ...

Nuova Zelanda - arrestato chi ha condiviso il video della Strage. Fermato un terzo attacco : In Nuova Zelanda continuano le indagini sulla strage nelle moschee di Christchurch: mentre il Paese è in lutto per i funerali di alcune delle 49 vittime, è stato arrestato un uomo di 44 anni accusato di aver condiviso sui social network il video del massacro. La polizia, intanto, fa sapere di aver Fermato un terzo attacco, che Brenton Tarrant era pronto a mettere a segno senza l'intervento degli agenti.Continua a leggere

Nuova Zelanda - funerali vittime Strage : 3.13 Sono cominciati i primi funerali di due delle 50 vittime dell'attentato di Cristchurch, in Nuova Zelanda. La polizia ha intanto diffuso i primi nomi di 5 vittime dell'attacco, tutti maschi, morti nella moschea di al Noor. Tra loro anche un bimbo di 3 anni. Le altre vittime sono Hati Mohemmed Doud Nabi, 71 anni, Mohsen Mohammed al Harbi di 63, Junaid Ismail, di 36-tutti neozelandesi - e Kamel Mohd Kamal Amel Darwish, 38enne originario ...

Strage in Nuova Zelanda - allarme delle comunità islamiche in Italia : moschee a rischio : «Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale e del crescente sentimento di sconcerto e timore che ha colto la nostra comunità musulmana chiediamo rispettosamente un Suo intervento per tutelare gli uomini e le donne di fede ...

Nuova Zelanda - la Strage rimasta su Facebook per 29 minuti senza nessuna segnalazione : Secondo i dati del social network almeno 200 utenti hanno seguito l’assalto alla moschea in diretta. E prima dell'allerta una copia del file era già finita su un sito di condivisione file

Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda : cancellate due date dopo la Strage di Christchurch : Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda e i concerti che avrebbe tenuto con gli Illegals il 26 e il 27 marzo non avranno luogo. In questi giorni il Paese è ancora ferito dalle stragi perpetrate da Brenton Tarrant in due moschee a Christchurch e l'ex leader dei Pantera non potrà esibirsi il giorno 26 nella stessa Christchurch e il 27 ad Auckland. La notizia è riportata dal quotidiano neozelandese Stuff nel quale leggiamo che a dare l'annuncio ...

La teoria razzista dietro la Strage in Nuova Zelanda : All’origine della strage di Christchurch c’è la teoria della “grande sostituzione”, alimentata da una logica di esclusione diffusa in tutto il mondo. Leggi

Sallusti : “Strage Nuova Zelanda? Autore non avrebbe fatto il suprematista se avesse avuto madre o moglie più vicine” : “Strage alla moschea di Christchurch? Non vorrei banalizzarla troppo, ma se quel signore avesse avuto una madre o una compagna o una moglie o una fidanzata che si fossero maggiormente occupate di lui, magari non avrebbe fatto il suprematista“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, risponde ad Antonio Padellaro de Il fatto Quotidiano circa la pericolosità del “Congresso mondiale delle ...

La Strage in Nuova Zelanda prova che il razzismo dilaga ovunque. Ormai non si può più minimizzare : La peste razzista dilaga ovunque nel mondo, prendendo varie forme (contro gli immigrati, gli islamici, gli ebrei, ecc.). Del resto di che stupirsi se ai vertici della principale potenza mondiale c’è un razzista come Donald Trump, mentre suoi imitatori più o meno fortunati prosperano elettoralmente in varie nazioni dell’Occidente, inclusa la nostra? La strage di Christchurch (49 vittime) è stato solo l’ultimo di una serie di ...