Storie di donne vittime di violenza Oggi raccontiamo quella di Barbara Bartolotti

Ribelli e indipendenti : Storie di donne rinchiuse nel manicomio di Como : C’è Chiara, internata per depressione. Enrica, legata al letto per placare il suo carattere collerico. Carolina, per la quale si richiede il ricovero all’età di soli 14 anni, perché ritenuta «pericolosa per sé e per gli altri». Sono alcune delle protagoniste della mostra “ donne cancellate. Fotografie di Gin Angri dall’archivio dell’Ospedale psichiatrico San Martino di Como (1882-1948)” che, dopo il successo avuto nell’esposizione al Palazzo del ...

Non solo migranti - Storie di uomini e donne in lotta per i propri diritti : “Non è più il tempo della poesia” : Non solo migranti. Non solo identità sbiadite da riunire in un gruppo su cui esercitare i nostri sentimenti: l’odio, come la compassione. Spesso, l’indifferenza. Non solo esseri in fuga. Ma intelligenze in lotta per una libertà che innanzitutto vuole essere la loro. Al tempo delle navi respinte in Libia e delle propagande a reti unificate su un’emergenza immigrazione che mai davvero (per noi) è stata emergenza, quello che ancora non siamo ...