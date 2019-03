Stipendi PA | come si son persi 800 euro in 10 anni nella scuola | tabella

Busta paga : Stipendio inferiore al cedolino - come recuperare gli arretrati : Busta paga: stipendio inferiore al cedolino, come recuperare gli arretrati stipendio in Busta paga, il caso degli arretrati Purtroppo, è un fenomeno tutt’ altro che inconsueto ancora oggi: alcuni lavoratori sono costretti a restituire una parte della Busta paga. In pratica, la retribuzione che risulta dal cedolino consegnato dal datore di lavoro e dal relativo bonifico è più alta rispetto a quella effettivamente erogata al lavoratore. È ...

NoiPA - come cambiano gli Stipendi con gli aumenti di aprile 2019? : Qualche giorno fa, NoiPA ha comunicato l’aumento degli stipendi a partire da aprile 2019, come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (LdB 2019). Si tratta dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, che inizia il prossimo mese di aprile, e subirà un ulteriore aumento a partire dal mese di luglio 2019. Ma in pratica, quanto influisce questo aumento sullo stipendio? Indennità di vacanza contrattuale negli ...

Busta paga e Stipendio giorni festivi : come funziona e quanto si prende : Busta paga e stipendio giorni festivi: come funziona e quanto si prende Retribuzione giorni festivi in Busta paga In questo momento il nostro ordinamento considera come giornate festive non solo le domeniche ma anche alcune note ricorrenze più o meno fisse nel corso dell’ anno. Busta paga: i giorni festivi e le festività soppresse Tra queste, come è noto, sono annoverate quelle di Natale e Santo Stefano, cioè il 25 e il 26 dicembre, così ...

Navigator : requisiti - Stipendio - concorso - come candidarsi - le novità : Il decretone pensioni e reddito di cittadinanza naviga ancora in Parlamento, in attesa di essere convertito in Legge, con tutte le relative modifiche che vengono via via apportate: nodo cruciale della misura bandiera 5 stelle – il reddito di cittadinanza – è senz’altro quello dei cosiddetti Navigator, le figure professionali che saranno assunte per affiancare i percettori del Reddito nell’arduo compito di reinserirsi nel mondo ...

Busta paga e Stipendio giorni festivi : come funziona e quanto si prende : Busta paga e stipendio giorni festivi: come funziona e quanto si prende Retribuzione giorni festivi in Busta paga In questo momento il nostro ordinamento considera come giornate festive non solo le domeniche ma anche alcune note ricorrenze più o meno fisse nel corso dell’ anno. Busta paga: i giorni festivi e le festività soppresse Tra queste, come è noto, sono annoverate quelle di Natale e Santo Stefano, cioè il 25 e il 26 dicembre, così ...

Legge 104 e aumento Stipendio - come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

Visita fiscale Inps : decurtazione Stipendio - importo e come evitarla : Visita fiscale Inps: decurtazione stipendio, importo e come evitarla Taglio stipendio dopo Visita fiscale, non è impossibile I lavoratori dipendenti del settore pubblico che si danno in malattia sono soggetti alla Visita fiscale Inps, fatta eccezione per alcuni casi di esonero. Ma come funziona sotto l’aspetto retributivo quando un dipendente è in malattia? Quali sono i rischi relativi allo stipendio? Sono previsti delle decurtazioni? Per ...

Legge 104 e aumento Stipendio - come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

Busta paga e Stipendio giorni festivi : come funziona e quanto si prende : Busta paga e stipendio giorni festivi: come funziona e quanto si prende Retribuzione giorni festivi in Busta paga In questo momento il nostro ordinamento considera come giornate festive non solo le domeniche ma anche alcune note ricorrenze più o meno fisse nel corso dell’ anno. Busta paga: i giorni festivi e le festività soppresse Tra queste, come è noto, sono annoverate quelle di Natale e Santo Stefano, cioè il 25 e il 26 dicembre, così ...

App NoiPa : cedolino Stipendio - detrazioni e self service. Come si usa : App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa In molti hanno chiesto a NoiPa se fosse disponibile un’applicazione per agevolare la consultazione e la gestione del cedolino stipendio. Ebbene, app NoiPa è già disponibile gratuitamente su Play Store (per smartphone Android) e Apple Store (per iPhone). “L’avete chiesta, l’abbiamo realizzata!”, scrive NoiPa sulla pagina Facebook. Disponibile da giovedì 21 febbraio 2019, ...

Legge 104 e aumento Stipendio - come funzionano gli scatti di anzianità : Legge 104 e aumento stipendio, come funzionano gli scatti di anzianità aumento anzianità Legge 104, cosa è previsto Quando si usufruisce del congedo straordinario previsto dalla Legge 104, il tempo trascorso lontano dal lavoro vale per gli scatti di anzianità di servizio e quindi per gli aumenti di stipendio? E lo stesso può dirsi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici? Per scoprire come funziona il meccanismo bisogna guardare alla ...

App NoiPa : cedolino Stipendio - detrazioni e self service. Come si usa : App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa In molti hanno chiesto a NoiPa se fosse disponibile un’applicazione per agevolare la consultazione e la gestione del cedolino stipendio. Ebbene, app NoiPa è già disponibile gratuitamente su Play Store (per smartphone Android) e Apple Store (per iPhone). “L’avete chiesta, l’abbiamo realizzata!”, scrive NoiPa sulla pagina Facebook. Disponibile da giovedì 21 febbraio 2019, ...

Visita fiscale Inps : decurtazione Stipendio - importo e come evitarla : Visita fiscale Inps: decurtazione stipendio, importo e come evitarla Taglio stipendio dopo Visita fiscale, non è impossibile I lavoratori dipendenti del settore pubblico che si danno in malattia sono soggetti alla Visita fiscale Inps, fatta eccezione per alcuni casi di esonero. Ma come funziona sotto l’aspetto retributivo quando un dipendente è in malattia? Quali sono i rischi relativi allo stipendio? Sono previsti delle decurtazioni? Per ...

Busta paga e Stipendio giorni festivi : come funziona e quanto si prende : Busta paga e stipendio giorni festivi: come funziona e quanto si prende Retribuzione giorni festivi in Busta paga In questo momento il nostro ordinamento considera come giornate festive non solo le domeniche ma anche alcune note ricorrenze più o meno fisse nel corso dell’ anno. Busta paga: i giorni festivi e le festività soppresse Tra queste, come è noto, sono annoverate quelle di Natale e Santo Stefano, cioè il 25 e il 26 dicembre, così ...