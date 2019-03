Station 19 | nuovo crossover con Grey’s Anatomy | anticipazioni 2×13

lanostratv

(Di mercoledì 27 marzo 2019)19, trama 2×13 econ Grey’sGiovedì 11 aprile, sulla ABC, andrà in onda una nuova puntata del secondo spin-off di Grey’s19. L’ormai famosissimo telefilm è riuscito a conquistare il pubblico americano, tanto che l’ultimo episodio andato in onda ha letteralmente dominato la sua fascia oraria con oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori. Risultati che migliorano di settimana alimentando, sempre più, la possibilità del rinnovo per una terza stagione. Forte dell’ottimo riscontro da parte del pubblico, il network ha rilasciato la sinossi ufficiale di19 – 2×13 che già dallesi preannuncia carico di adrenalina: un blackout, infatti, colpirà Seattle costringendo gli eroici vigili del fuoco ad intervenire per assicurare l’ordine in città. Nel frattempo Jaina Lee ...

BambiniAntonio : No non è una play station, non è un nuovo telefono per ciascun bambino, non è un overboard a testa, ... è soltanto… - Giochistarter : E' in corso su #giochistarter l'asta di Chimera Station. L'ultima puntata è di 15.00 euro. Il gioco è nuovo e ancor… - simonebolzoni75 : Stasera al nord un bellissimo passaggio della @Space_Station #ISS, dalle 19.25 alle 19.33 (mag -3,4). Nei prossimi… -