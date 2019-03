Star Trek Alex Kurtzman torna a parlare di Picard

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x09 "Project Daedalus" : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY prosegue con un nono episodio che porta risvolti importanti nella vicenda centrale, fino ad arrivare a una spiacevole dipartita fra i membri dell'equipaggio della DISCOVERY durante una missione pericolosa. "Project Daedalus" è un titolo che già di per se' fa riflettere i TREKkiani, dato che il nome Daedalus non è affatto nuovo per loro; per chi non lo sapesse, "Daedalus" è un episodio della quarta ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x08 "If Memory Serves" : *RACCOMANDIAMO CALDAMENTE LA VISIONE DELL'EPISODIO "THE CAGE", DISPONIBILE ANCHE SU NETFLIX, PRIMA DI ACCINGERVI A VEDERE QUESTO EPISODIO*"I'm tired of deciding which mission is too risky and which isn't, and who's going on the landing party and who doesn't. And who lives... and who dies."(Christopher Pike, STAR TREK: The Original Series, 1x00 - "The Cage") Nel 1964 fu girato quello che cronologicamente è considerato il primo episodio della ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x06 "The Sounds of Thunder" e 2x07 "Light and Shadows" : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY prosegue e chiude la prima metà di stagione con due episodi legati fra loro, sebbene abbiano due approcci completamente diversi. Passando da un ritorno a casa per Saru al ricongiungimento più disatteso della stagione, la serie continua a sperimentare nuovi metodi ed exploit narrativi, alcuni molto più efficaci di altri, lasciando molti spunti di riflessione che approfondiremo più avanti, dopo aver ...

Morto Morgan Woodward - volto di Star Trek e spietato boss in Nick mano fredda : È Morto Morgan Woodward , noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie tv ' Star Trek ' e 'Dallas' anche se indimenticabile è la sua interpretazione del boss Godfrey, silenzioso e spietato con ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x05 "Saints of Imperfection" : Dopo quattro episodi di varia intensità e con diverse districazioni, nel quinto capitolo tutto trova una connessione e un senso di fondo per quello che avverrà, ponendo diverse riflessioni al suo interno. Forse il titolo "Saints of Imperfection" è stato scelto proprio alla base di questi fili che connettono la trama della stagione, in cui emergono tutti i pregi e i difetti che si sono palesati lungo la strada. Diretto da David Barrett (che ha ...

Il Kirk di Star Trek in The Big Bang Theory 12×16 - video anteprima con William Shatner che “sfida” Sheldon : The Big Bang Theory 12x16 sarà sicuramente un episodio leggendario. La CBS ha diffuso un video promo in cui offre un primo sguardo all'attore William Shatner, una delle grandi guest Star della stagione. L'iconico Capitano Kirk di The Star Trek apparirà nel sedicesimo episodio della longeva comedy e non sarà l'unico a fare capolino nell'affollato appartamento di Leonard. Come già anticipato, ci saranno anche l'attore e regista Kevin Smith, Joe ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x04 "An Obol For Charon" : STAR TREK: DISCOVERY apre un po' di più la porta alla sana tradizione con un quarto episodio che risolleva il tutto dopo un terzo capitolo deviante, seppur abbastanza soddisfacente. "An Obol For Charon" guarda in faccia la morte, come da titolo (per chi non lo sapesse l'Obolo di Caronte era un'espressione proverbiale della cultura greco-romana che indicava l'usanza di porre una moneta, un Obolo, sulla bocca del defunto prima di essere sepolto, ...

Replicator è la stampante 3D ispirata da Star Trek che crea oggetti con la luce : I ricercatori dell’Università della California (UC) Berkeley hanno svelato una stampante 3D che crea un intero oggetto alla volta, invece di “costruirlo” strato per strato come fanno i dispositivi oggi più comuni. L’hanno soprannominato “Replicator” in omaggio al dispositivo fantascientifico della saga di Star Trek che materializza qualsiasi varietà di cibo o di oggetto inanimato, partendo dall’energia ...

Star Trek : DISCOVERY - Recensione 2x03 "Point of Light" : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY prosegue in un terzo episodio che ha gettato, se possiamo dirlo, un po' di scompiglio in termini narrativi, pur introducendo delle situazioni di un certo interesse e proseguendone altre in maniera abbastanza deviante. In "Point of Light" il nucleo stesso della storyline di questa nuova stagione viene messo un po' in sordina, permettendo anche un ampliamento della storia, necessario, ma che andava ...

Una nuova tecnologia per stampare in 3D con la luce - ispirata a Star Trek : (immagine: UC Berkeley) Una cosa simile l’avete vista solo in Star Trek. All’università della California a Berkeley un team di ricercatori ha sviluppato una stampante 3D che modella oggetti sfruttando la luce. L’hanno chiamata replicatore, proprio come l’incredibile strumento utilizzato da Spock &co, ma – rimaniamo coi piedi per terra – non aspettatevi che faccia comparire dal nulla una tazza di tè: serve una ...

Il replicatore di Star Trek è quasi realtà - VIDEO : Come il replicatore di Star Trek costruisce e modella qualsiasi oggetto su richiesta e nelle forme pi complesse, anche se a differenza del replicatore della fantascienza ha bisogno di materia prima da ...

Star Trek : Discovery 2 - episodio 3 - la recensione : di mamma ce n'è una sola : E proprio da quell'universo proviene la rediviva Philippa Georgiou, che avevamo lasciato mentre era in procinto di rifarsi una vita in un mondo a lei ignoto. Ebbene, una scena tagliata del finale ...

La stampa 3D si evolve - creato il "replicatore" di Star Trek : La tecnologia fantascientifica della serie Tv Star Trek diventa ancora una volta realtà. Non è la prima volta che accade, ma ogni volta la notizia riesce ad attivare l'attenzione dei quotidiani di ...