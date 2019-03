Stadio della Roma | chiesta l' archiviazione per l' assessore Frongia

Lega Serie A - Miccichè alza la voce : “lo Stadio della Roma si faccia al più presto” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha parlato del tanto discusso caso dello stadio della Roma ancora lontano dall’essere realtà Nell’ottica di un rinnovamento degli stadi italiani ”è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire somme ingenti come quelle ipotizzate dalla Roma per il suo nuovo stadio”. Lo dice Gaetano ...

Bombe carta allo Stadio Arechi - nei guai tre ultrà della Salernitana : Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre tifosi della Salernitana ritenuti responsabili di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. L'ordinanza ...

San Siro - il nuovo Stadio potrebbe diventare la casa della Nazionale? [DETTAGLI] : Inter e Milan sembrano ormai orientate a dire addio allo stadio “Giuseppe Meazza” per costruire un nuovo impianto di fronte a San Siro, nell’area che attualmente ospita i parcheggi. L’ Italia si sta preparando a salutare uno degli stadi storici del Paese. Il progetto prevede uno stadio di circa 60 mila spettatori, parzialmente interrato per ridurre l’impatto acustico, e la sua costruzione dovrebbe costare ...

Il giallo dello Stadio - la Raggi in Qatar : troverà Totti e i vertici della Roma : Roma Il viaggio, segretissimo, è rimasto in sospeso fino alla fine: troppi i preparativi in Campidoglio per la visita del Papa. Poi alla fine ieri mattina Virginia Raggi ha detto sì. E, come ...

Montino : facciamo lo Stadio della Roma - offro soluzione alternativa : Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta” condotta da Emanuela Valente, e ha rilanciato la proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. L’area per lo stadio della Roma. “L’area potrebbe essere quella che si trova dietro al centro commerciale Da Vinci, sono duecento ettari ed e’ destinata dal piano ...

Lombardi : fermare nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle - trovare nuova locazione : Roma – Stop al nuovo stadio, trovare un nuovo sito insieme alla As Roma, Virginia Raggi non faccia finta di nulla dopo i casi Lanzalone, Marra, De Vito. È quanto ha spiegato in una intervista a ‘La Repubblica’ Roberta Lombardi, a proposito della vicenda dello stadio della Roma e degli ultimi sviluppi. Per quanto riguarda l’arresto di Marcello De Vito, “dal punto di vista umano e’ stato molto doloroso. ...

Roberta Lombardi contro Virginia Raggi : "Stop al nuovo Stadio della Roma" e un "direttorio" per controllare la sindaca : "Stop al nuovo stadio della Roma" e "Raggi non faccia finta di nulla. Non credo De Vito agisse da solo". È una Roberta Lombardi molto agguerrita e pungente quella che in un'intervista alla Repubblica parla delle recenti vicende che hanno sconvolto Roma e i 5 stelle. L'arresto per corruzione di Marcello De Vito in primis.La capogruppo del M5s in Regione Lazio ricorda di aver "detto a De Vito di dimettersi già a giugno, con un ...

Fronte 5 Stelle diviso - per Repubblica “torna in bilico lo Stadio della Roma” : Aspetta da cinque anni Concepito nel 2014 con una delibera della giunta Marino, il benedetto o maledetto stadio della Roma è giunto ai cinque anni di gestazione e di nascere non vuole saperne. Anzi. Nei giorni scorsi, l’arresto del presidente del consiglio comunale Marcello De Vito è stato un colpo assestato al progetti di James Pallotta. Oggi Repubblica torna sull’argomento e scrive di una spaccatura nel Fronte Cinque Stelle. “Ci ...

Non c’è un’inchiesta sullo Stadio della Roma : Lo dicono i magistrati e lo dice il contenuto delle ordinanze d'arresto per la corruzione a Roma, nonostante quello che sembra dalle sintesi dei giornali

12 domande (e 12 risposte) sulle azioni della Giunta Raggi per lo Stadio della Roma : Di seguito dodici domande e risposte a proposito di cosa la Giunta Raggi ha fatto o non ha fatto fin dall'inizio sulla vicenda stadio della Roma; per tentare di non morire di demagogia, mi rendo conto che è una impresa improba. Ma non bisogna rassegnarsi.Quando si insediò la Giunta Raggi, nel giugno del 2016, il progetto era ormai definitivamente approvato?No. Come Giunta Marino avevamo approvato in Assemblea Capitolina il 22 ...

"Non si faccia più lo Stadio della Roma a Tor di Valle" : "Chi vuole capirci qualcosa su ciò che è successo e sta succedendo dovrebbe indagare su quello che accade in Campidoglio dopo il 16 dicembre 2016", cioè dopo l'arresto di Raffaele Marra. "Da lì cambia tutto. Prima di allora la Raggi, come anche De Vito, era contrarissima a realizzare lo stadio della Roma a Tor di Valle. Si valutavano aree alternative, visto che c'erano e ci sono". Lo afferma Paolo Berdini, ex ...

Stadio della Roma - l'inchiesta si allarga : indagato anche l'ad di Acea : Si allarga l'inchiesta sullo Stadio della Roma. anche l'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati della procura della Capitale nell'...

Stadio della Roma - l’amministratore delegato di Acea indagato per corruzione : È indagato per corruzione l’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Marcello De Vito, ex presidente M5s dell’assemblea capitolina rinchiuso a Regina Coeli perché accusato di aver intascato tangenti per ‘facilitare’ alcuni progetti di tre costruttori Romani. L’accusa nei confronti di Donnarumma è è legata a due sponsorizzazioni, da ...

Stadio della Roma - indagato anche l'ad di Acea Donnarumma : Si allarga l'inchiesta della procura di Roma sullo Stadio della Roma.L'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di Marcello De Vito, ex presidente dell'Assemblea capitolina. L'ipotesi di accusa nei confronti di Donnarumma è di corruzione in relazione a due sponsorizzazioni, da 25 mila euro ...