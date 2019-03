Stadi Serie A | lo stato dell’arte | Juve | Udinese e Frosinone gli unici nuovi

Lega Serie A - Miccichè alza la voce : “lo Stadio della Roma si faccia al più presto” : Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha parlato del tanto discusso caso dello stadio della Roma ancora lontano dall’essere realtà Nell’ottica di un rinnovamento degli stadi italiani ”è importante che le autorità locali supportino i club in questo percorso, soprattutto quando si dimostrano disponibili ad investire somme ingenti come quelle ipotizzate dalla Roma per il suo nuovo stadio”. Lo dice Gaetano ...

Serie D - il Vescovo di Lanusei acquista abbonamenti allo Stadio per i meno abbienti : La C come Serie C, quella ambita dal Lanusei Calcio, ma anche come Curia, che ha acquistato un blocco di abbonamenti allo stadio per permettere ai fedeli-tifosi meno abbienti di assistere alle partite di Calcio di Serie D. La squadra del cuore è prima in classifica, con 10 punti di vantaggio sulle seconde e mancano appena sei giornate alla fine del campionato. E tra i supporter che seguono il club sperando nella promozione c’è anche ...

Var. Mauro Balata Stadi Serie B adeguati - pronti dai playoff : Mauro Balata: "Tutti i nostri stadi, nessuno escluso, possono adottare la tecnologia del Var. Ci aspettiamo delle risposte dalle autorità federali".

Var Serie B - l’annuncio di Balata : “Stadi adeguati - partiamo dai playoff” : “Tutti i nostri stadi, nessuno escluso, possono adottare la tecnologia del Var. Per questo ci aspettiamo delle risposte dalle autorita’ federali competenti e dall’Aia”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega B Mauro Balata, a margine della presentazione dell’iniziativa “B come Bambini”. “Sul Var noi abbiamo fatto quello che dovevamo come Lega, con la nostra parte di ...

Serie A Roma - Pallotta : «Vogliamo iniziare lo Stadio entro l'anno» : Roma - "Stadio? Vogliamo iniziare i lavori entro l'anno" . Il presidente della Roma , James Pallotta , ha replicato così in una mail all'emittente capitolina Tele Radio Stereo. Quest'ultima aveva ...

Serie C - Ghirelli : “Dobbiamo lavorare per Stadi accoglienti” : Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bologna a conclusione dell’ultima tappa del tour “Il Pallone d’Italia“. In particolare ha detto: “Dobbiamo lavorare perché ci sia uno stadio che sia accogliente nei confronti delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. Per farlo dobbiamo andare avanti con figure come lo SLO (Supporter Liasion Officer) e con l’istituto del ...

Serie A Femminile – Festa Juventus davanti ad un Allianz Stadium gremito : Pedersen stende la Fiorentina nel finale : Il big match della 19ª Giornata di Serie A Femminile va alla Juventus: le bianconere, davanti ad un Allianz Stadium gremito, battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Pedersen Gli uomini riposano per la pausa dedicata alla Nazionale e allora sono le donne a prendersi i riflettori del pomeriggio calcistico della domenica. L’Allianz Stadium risulta tutto esaurito, anche se in campo non c’è Cristiano Ronaldo, ma la ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Juventus-Fiorentina femminile - primo match di Serie A allo Stadium : JUVENTUS FIORENTINA femminile Attesa, entusiasmo e curiosità caratterizzano la vigilia dell’ottava giornata di ritorno della Serie A femminile dove a tenere banco sarà la sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina Women, secondo dei due posticipi domenicali Sky, ospitata nella magnifica cornice dello Juventus Stadium. L’impianto torinese accoglie per la prima volta nella sua storia un […] L'articolo Juventus-Fiorentina femminile, ...

Diritti tv e Stadio : Juve - che ricavi! Tutti i numeri di una Serie A con tanti debiti : Un punto sui bilanci. La Gazzetta dello Sport ha stilato l'annuale focus dedicato ai club di Serie A in cui si fa un'indagine economica relativa a crescita, introiti, costi e così via. Un report che evidenzia Tutti i numeri delle squadre di ...

Serie A - vertice sui temi caldi degli Stadi e della pirateria : Alla presenza di esponenti del governo nazionale e sportivo, come Giancarlo Giorgetti, sottosegretario allo Sport,, Giovanni Malagò, presidente Coni,, Andrea Abodi, presidente Credito Sportivo, e ...

Restart - a Sky workshop su pirateria e Stadi con protagonisti Serie A : La lotta alla pirateria e la necessità di costruire nuovi stadi sono i principali temi al centro del workshop 'Restart, insieme per il calcio', ospitato negli studi di Sky, a cui partecipano fra gli altri il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, quello della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, quello della Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e quello...

