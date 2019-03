Slavoj Žižek | il marxista che difende l’Europa

internazionale

(Di mercoledì 27 marzo 2019)“È molto importante cheagisca come un’unica forza economica e politica”, dice il filosofosloveno. Una riflessione utile su come riformare l’Unione in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Leggi

