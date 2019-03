Silvia Romano | “indaghiamo con voi” | ma il Kenya non risponde alle richieste di

Silvia Romano - inviata rogatoria internazionale : I pm capitolini attendono una risposta dal Kenya dopo l' invio di una rogatoria internazionale sul rapimento di Silvia Romano , la cooperante milanese della Onlus 'Africa Milele' sequestrata il 20 ...

Silvia Romano - magistrati e carabinieri italiani : fateci indagare - : Lo Stato africano non risponde alle richieste del nostro Paese che vuole inviare investigatori. Ricerche e indagini sul rapimento della giovane cooperante sembrano essere ferme

Rapimento Silvia Romano - braccio di ferro col Kenya : respinge i nostri investigatori : Da mesi della nostra connazionale 23enne rapita in Kenya non si sa più nulla. Le indagini della polizia locale sembrano a un punto morto ma a preoccupare è il silenzio delle autorità keniane di fronte alle continue richieste da parte dell'Italia di poter inviare investigatori dei carabinieri sul posto.Continua a leggere

Lo scontro tra Italia e Kenya sulle ricerche di Silvia Romano : I carabinieri del Ros chiedono da mesi di partecipare alle indagini sul rapimento della cooperante Italiana, racconta il Corriere, senza avere risposta

Silvia Romano - i carabinieri del Ros vogliono indagare : ma dal Kenya un "muro di silenzio" : Di fronte alla mancanza di novità, il nostro Paese ha chiesto più volte alle autorità keniote di poter inviare investigatori...

Rapimento Silvia Romano - tensione tra Italia e Kenya | Carabinieri : "Fateci indagare" : Le autorità Italiane hanno chiesto più volte di collaborare alle indagini sulla volontaria sequestrata il 20 novembre

Silvia Romano - braccio di ferro sulla missione in Kenya : «Fateci indagare» : La volontaria è stata rapita il 20 novembre. L’ultima richiesta dei carabinieri del Ros per essere autorizzati a Nairobi è stata trasmessa tre giorni fa

«Non siamo ancora riusciti a venire a capo» del rapimento di Silvia Romano : Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ammettendo gli scarsi progressi nelle ricerche della cooperante rapita in Kenya quattro mesi fa

Conte : "Su Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : Il Premier oggi ha incontrato gli studenti dell'Università Luiss di Roma per una conversazione su "Europa e futuro". Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il caso di Silvia Romano, la cooperante di 23 anni rapita in Kenya il 20 novembre scorso. Secondo alcune notizie i responsabili potrebbero essere legati ad Al Shabaab, un gruppo estremista islamico somalo. In questi mesi si sono susseguite diverse fughe di notizie, alcune delle quali ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Conte 'Sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo' : [...] La nostra politica internazionale - ha aggiunto - è che la collocazione euroatlantica non si discute' e non viene messa in discussione 'se si sottoscrive un memorandum', ma 'non vedo perchè non ...

'Individuati i rapitori di Silvia Romano ma ancora non ne veniamo a capo' - Conte - : Roma, 20 mar., askanews, - I rapitori di Silvia Romano in Kenya 'sono gruppi che abbiamo individuato, ne conosciamo la collocazione territoriale, ma non siamo ancora venuti a capo e non abbiamo quel ...

Silvia Romano - che fine ha fatto la volontaria? Troppe le domande senza risposta : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono passati ormai 114 giorni da quando non si sa più nulla della giovane volontaria di Milano rapita in un villaggio di Chakama, in Kenya. Come riporta il Quotidiano Nazionale, le ultime notizie, per quanto lacunose, sono quelle arrivate dalla polizia kenyota lo sco

Silvia Romano - una mozione nei comuni italiani : "Non cali il silenzio" : Una mozione da presentare in quanti più comuni possibile, per tenere vive l'attenzione e la speranza sulla vicenda della...