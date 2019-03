Silvia Romano | braccio di ferro sulla missione in Kenya | «Fateci indagare»

«Non siamo ancora riusciti a venire a capo» del rapimento di Silvia Romano : Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ammettendo gli scarsi progressi nelle ricerche della cooperante rapita in Kenya quattro mesi fa

Silvia Romano - che fine ha fatto la volontaria? Troppe le domande senza risposta : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono passati ormai 114 giorni da quando non si sa più nulla della giovane volontaria di Milano rapita in un villaggio di Chakama, in Kenya. Come riporta il Quotidiano Nazionale, le ultime notizie, per quanto lacunose, sono quelle arrivate dalla polizia kenyota lo sco

Buon otto marzo a Silvia Romano - rapita in Kenya da cento giorni e 'dimenticata' : Silvia Romano è stata sequestrata più di cento giorni fa in un piccolo villaggio del Kenya, Chakama, a soli 80 km dalla Malindi di Briatore & company. Qui la ragazza svolgeva un'attività di volontariato con la ong Africa Milele. Silvia si occupava in particolare dei bambini del villaggio e non aveva paura, perché voleva vivere nel mondo libera, seppur donna, seppur giovane. Più di cento giorni sono passati e le ultime notizie ufficiali ...

Silvia Romano - sono passati 100 giorni dal suo rapimento in Kenya ma non si hanno sue notizie. Farnesina : “Stretto riserbo” : sono passati più di cento giorni da quando Silvia Romano è stata sequestrata nel villaggio di Chakama, in Kenya. Cento giorni durante i quali si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche da parte delle autorità locali impegnate nelle ricerche, annunci, smentite e, infine, il silenzio. È più di un mese, ormai, che della 23enne impegnata con la ong Africa Milele in un progetto di sostegno all’infanzia non si hanno più notizie, dopo i continui ...

Perché non si parla più di Silvia Romano - rapita in Kenya tre mesi fa : Certo il clima non aiuta. Per carità, accade da anni: come dimenticare lo sciacallaggio social-mediatico su Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite ad Aleppo nel 2014 e liberate alla fine del gennaio del 2015? Ma gli ultimi mesi, se possibile, hanno peggiorato la situazione. Cooperare, aiutare, lavorare (giustamente retribuiti) nel terzo settore, nel volontariato, nelle onlus e nelle ong, che sia a bordo di un’imbarcazione nel Mediterraneo o in ...

Silvia Romano - tre mesi dal sequestro e nessuna certezza : è calato il silenzio : La volontaria milanese non è l'unica cittadina italiana privata della libertà in Africa. Il missionario Luigi Maccalli è...