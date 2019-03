Si dimettono le donne dell' «Osservatore Romano» La loro inchiesta svelò come vengono

L'Osservatore Romano - si dimettono tutte le donne dell’inserto mensile : L'Osservatore Romano , si dimettono tutte le donne dell’inserto mensile La direttrice Scaraffia e il comitato editoriale hanno rassegnato le dimissioni perché, spiegano, soggette a una campagna per “screditarle e metterle sotto il controllo degli uomini”, in particolare del nuovo direttore del giornale, Andrea Monda. Lui nega le ...

Lucetta Scaraffia e altre 10 donne della redazione della rivista "Donne Chiesa Mondo" si dimettono per protesta : Lucetta Scaraffia e le altre 10 donne della redazione della rivista vaticana "donne, Chiesa, Mondo", inserto mensile dell'Osservatore Romano, si sono dimesse per protesta con la direzione del quotidiano della Santa Sede. "Disistima e delegittimazione, così non si poteva andare più avanti" afferma piuttosto amareggiata Lucetta Scaraffia, contattata telefonicamente dall'Huffpost, sottolineando il peggioramento delle condizioni di ...