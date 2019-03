Si chiude la stagione circo al Teatro Comunale di Vicenza

Basket femminile - 20a giornata Serie A1 2019 : Venezia cade a San Martino di Lupari - Schio chiude al comando la stagione : Ultima giornata della regular season e ultimi verdetti per la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La notizia più sorprendente riguarda senza dubbio la sconfitta di Venezia, che ha ceduto la prima posizione a vantaggio di Schio dopo aver condotto il campionato sin dalle prime fasi. San Martino di Lupari è riuscita a difendere la quarta posizione dall’assalto di Broni proprio grazie al successo contro la formazione veneta, mentre in coda ...

Supernatural chiude con la prossima quindicesima stagione : Quindici anni possono bastare.Almeno così la pensano dalle parti di Supernatural, The CW e Warner Bros che con largo anticipo hanno annunciato come la prossima quindicesima stagione sarà l'ultima per la storica serie tv con Jared Padalecki e Jensen Ackles. Una serie tv capace di attraversare le diverse ere della rete su cui va in onda, nata sul canale che si chiamava WB poi diventato The CW dopo la fusione con UPN.prosegui la ...

Supernatural chiuderà con la stagione 15 : Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno deciso il destino della serie (video) : Una valle di lacrime ha accolto in queste ore la notizia che Supernatural 15 sarà l'ultima stagione della serie cult The CW. Sam e Dean Winchester sono e resteranno sempre i primi eroi della rete, i due fratelli che hanno unito le forze dopo la scomparsa del padre girando in lungo e in largo l'America sconfiggendo mostri e mettendo insieme i pezzi di una verità che poco a poco ha stravolto le loro vite spingendoli sempre in avanti. Ad un mese ...

Zhang incontra Marotta - chiudere stagione al top : Un pranzo con il patron per fare il punto della situazione in casa Inter e gettare le basi per il prossimo futuro, con l'obiettivo principale di chiudere al meglio la stagione. La visita del presidente cinese Xi Jinping si e' infatti trasformata in un'occasione per Zhang Jindong, numero uno di Suning e del club nerazzurro, di incontrare nella capitale gli ad Marotta e Antonello, oltre al figlio Steven che da ottobre e' diventato presidente ...

Ascolti tv - 'Che Dio ci aiuti' chiude col botto : già si pensa alla sesta stagione : Oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori per l'ultima puntata della fiction che si conferma una della più amate in casa Rai

Coriano - Maurizio Lastrico chiude la stagione del Teatro Cor.Te : I suoi spettacoli sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio nasce dall'osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si ...

Biathlon - si chiude la stagione di Coppa del Mondo con la tappa di Oslo : otto gli azzurri al via : Si chiude la Coppa del Mondo a Oslo: Vittozzi e Wierer in gara per entrare definitivamente nella storia del Biathlon Sono otto gli azzurri che prenderanno parte nel fine settimana alla tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Oslo. Sulla celebre collina di Holmenkollen si disputeranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), sabato 23 marzo una pursuit femminile e maschile (ore ...

Sci alpino - si chiude una stagione da 10 vittorie per l’Italia - con Paris “salvatore della patria” : Si è chiusa con 10 vittorie complessive la Coppa del Mondo 2018/19 per quanto riguarda i colori azzurri. Un’annata che ha regalato numerose soddisfazioni per una squadra letteralmente aggrappata sulle spalle di Dominik Paris che ha davvero fatto la differenza e ha sorretto una intera Nazione. Sul fronte femminile, ovviamente, abbiamo pagato a caro prezzo il lungo infortunio della nostra punta di diamante, Sofia Goggia che, nonostante ...

Sci alpino - il superG maschile di Soldeu chiude la stagione di CdM : Paris a caccia della Coppa di Specialità : Alle 12 scatta la finale a Soldeu, il primo a partire sarà Innerhofer, Dominik Paris al via con il numero 7 Pronti, via e tocca a Christof Innerhofer. Sarà lui ad aprire le danze nel superG di Soldeu, ultimo atto stagionale che assegnerà la Coppa di Specialità. Al momento c’è Dominik Paris in testa alla classifica con 330 punti: con un terzo posto sarebbe sicuro del trionfo indipendentemente dal risultato dei suoi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini - un buon Mondiale per chiudere bene la stagione : Dopo due Campionati Europei, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, la coppia formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si appresta ad affrontare l’unica competizione ancora mancante, i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Una tappa necessaria per acquisire ancora più esperienza al loro bagaglio. Come già ribadito più volte, la specialità delle coppie ...

Arrow chiude - l'ottava stagione sarà l'ultima (e sarà più breve del solito) : "Non si può essere un vigilante per sempre"Con queste parole Stephen Amell chiude il capitolo Arrow della sua vita ed è pronto per aprirne un altro chissà dove e chissà con quale ruolo.prosegui la letturaArrow chiude, l'ottava stagione sarà l'ultima (e sarà più breve del solito) pubblicato su TVBlog.it 07 marzo 2019 09:50.

Juventus - Paratici non chiude all’addio di Allegri a fine stagione… : Juventus pronta ad affrontare una serata dalle mille emozioni al San Paolo di Napoli, per parlare del futuro di Allegri ci sarà tempo La Juventus si appresta a giocare una gara delicatissima sul campo del Napoli. Nel pre-partita il dirigente bianconero Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Skysport dell’incontro ma anche del futuro di Allegri sulla panchina juventina: “Il suo futuro non è legato al risultato di una partita ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : a Sochi il podio di Fischnaller chiude una stagione positiva per l’Italia : Lo zero alla casella medaglie per l’edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 aveva sicuramente deluso un po’ le aspettative. Bisognava ripartire, per un nuovo quadriennio, nel modo migliore. Così è stato: è arrivata una stagione più che positiva per la Nazionale italiana di Slittino in chiave Coppa del Mondo. Se ai Mondiali ancora una volta gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio, di top-3 ne sono arrivate diverse ...

