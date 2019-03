Shoah - suggerisco un Giorno della memoria una volta al mese. Il ‘Lakatos Award’ lo dimostra : Era rimasto chiuso per oltre 70 anni ma il rumore dei ricordi è stato per lei un sottofondo che non riusciva a spegnersi. Alla fine Mirella Senigallia Iacono ha tirato fuori dal cassetto il diario del nonno ebreo Tommaso perché il passato non se ne vada via prima che i nipoti sappiano. Lo aveva tenuto sottochiave come una reliquia. C’era tanta sofferenza in quel memoir ma adesso era arrivato il momento di sottrarlo alla polvere dell’oblio per ...