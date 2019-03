Serie Rai Ragazzi ai Pulcinella Awards | 44 gatti | Jams e altri tra le nomination

Se L’Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa - qualcosa è andato storto : perché la Serie Rai non è piaciuta? : La produzione televisiva de Il Nome della Rosa non è riuscita nel grande intento di riportare in auge il best seller di Umberto Eco. Lo avevamo detto fin dall'inizio: trasportare questa opera monumentale sullo schermo non è un'impresa facile. Eppure il film del 1986, pur con gli opportuni tagli per dovere logistico, aveva convinto pubblico e critica. Ma se arriviamo a un punto in cui L'Isola dei Famosi affonda Il Nome della Rosa negli ...

Serie A1 Femminile : il Club Italia CRAI conquista 3 punti nella gara con Chieri : CRONACA " Parte subito forte il Club Italia CRAI con due ace di Sara Fahr. Prontamente rispondono Perinelli e Angelina che riportano Chieri sul 2-2. Le due formazioni procedono appaiate ma sono le ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : sconfitta al tie-break per il Club Italia Crai - Gioia del Colle si impone 3-2 : Non bastano due set di vantaggio agli azzurrini, costretti a capitolare dopo la strepitosa rimonta dei padroni di casa Nella penultima gara della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma è uscito sconfitto al tie-break dal campo di Gioia del Colle 3-2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-23, 15-13). Dopo essere riusciti a conquistare i primi due set grazie ad un avvio di gara ben giocato e condotto mantenendo sempre alta la ...

“The Good Doctor”- La seconda Serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi - le trame. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. The Good Doctor | In onda su Raidue Inizialmente prevista da gennaio su Raiuno, il telefilm è stato però fortemente voluto da Carlo Freccero sulla sua […] L'articolo “The Good Doctor”- La seconda serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi, le trame. ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata : Serie A1 femminile: nella penultima giornata il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata del Campionato di A1 il Club Italia CRAI ospita domenica alle 17 al Centro Pavesi Fipav di Milano la Reale Mutua Fenera Chieri. Le azzurrine sono reduci dalla bella gara disputata domenica scorsa a Cremona contro la E’Più Pomì Casalmaggiore durante la quale hanno conquistato un punto cedendo solo al tie break per 3-2. Ottimo il gioco ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : ultima trasferta stagionale per il Club Italia Crai - le azzurre impegnate a Gioia del Colle : Gli azzurrini si presenteranno alla sfida di domani non in perfette condizioni, con notizie non confortanti dall’infermeria Per la penultima gara della Regular Season, sabato alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma farà visita a Gioia del Colle. In queste ultime due gare, gli azzurrini avranno sicuramente la voglia di ritrovare la vittoria per chiudere al meglio la stagione. Negli ...

La porta rossa 3 : la novità della terza stagione della Serie di Rai Due : La porta rossa 3: ci sarà la terza stagione? Si è conclusa anche la seconda stagione de La porta rossa. La serie televisiva di Rai Due con Lino Guanciale e Gabriella Pession ha ottenuto anche questa volta un ottimo riscontro da parte del pubblico, che ha premiato La porta rossa 2 con ottimi ascolti, ogni […] L'articolo La porta rossa 3: la novità della terza stagione della serie di Rai Due proviene da Gossip e Tv.

La Porta Rossa- La seconda Serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

NCIS 16 su Rai2 dal 31 marzo in prima tv con FBI - Freccero cede agli accordi nonostante l’odio per la Serie : "Io la detesto": così il direttore di rete aveva parlato della serie nella conferenza stampa di presentazione, eppure è confermata la programmazione di NCIS 16 su Rai2 dal 31 marzo in prima tv assoluta per l'Italia. La sedicesima stagione inedita del poliziesco di CBS parte con un episodio a settimana, come sempre nella serata della domenica che ormai è tradizionalmente appannaggio della serie. Si tratta della prima parte della stagione, ...

La Porta Rossa- La seconda Serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Puntate - trame. : Nell’inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […] L'articolo La Porta Rossa- La seconda serie della fiction di Raidue con Lino Guanciale e ...

Serie D Città di Gragnano - Raimondo : «Nola? Parlano le immagini» : Gragnano, Na, - Il Città di Gragnano risponde al comunicato del Nola dopo la gara di domenica. Queste le parole del direttore sportivo Ciro Raimondo: ' Voglio sottolineare subito in apertura come sia ...

In arrivo The Rookie su Rai2 - la Serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato proposto da Carlo Freccero : È in arrivo The Rookie su Rai2. La serie con Nathan Fillion di Castle è una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal ...

El Embarcadero su Rai2 diventa Il molo rosso - da aprile la Serie con Alvaro Morte de La Casa di Carta : nuova scommessa dopo il flop Suburra : Arriva El Embarcadero su Rai2, ma si chiamerà Il molo rosso: cambia nome la serie spagnola con Alvaro Morte, già protagonista del cult di Netflix La Casa Di Carta, qui in una nuova veste per questo progetto distribuito in Spagna da Movistar+. Il direttore di Rai2 Carlo Freccero aveva già "attenzionato" i creatori de La Casa di Carta, sostenendo nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova direzione di Rai2 di trovare inconcepibile ...

Basket - Serie A – Problema in casa Torino : stipendi di febbraio in ritardo : Nuova grana in casa Fiat Torino: gli stipendi di febbraio sono in ritardo di otto giorni, sei lavorativi La stagione della Fiat Torino non è andata secondo i piani. L’annata passata, nella quale il club piemontese si è piazzato a centro classifica ed ha vinto anche la Coppa Italia, è solo un lontano ricordo. L’attuale campionato di Serie A è un disastro che vede Torino 13ª, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Come se non bastasse, ...