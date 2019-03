Serie D | Torres | Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il tecnicoè ildellae da questo pomeriggio guiderà i rossoblù nella prima seduta di lavoro in programma alle 14 al “Walter Frau” di Ossi.sarà coadiuvato dal collaboratore e vice Paolo Pantera.Nato ad Albenga il 9 febbraio 1969, il tecnico vanta una lunga esperienza da calciatore e poi da, in contesti mai banali: “Forse non mi piacciono le cose facili – le prime parole di mister– ma allo stesso tempo affrontare sfide come questa rappresenta il sale nel lavoro di ogni. Io raccolgo il testimone da un tecnico sassarese e preparato come mister Sanna ed essendomi trovato in quella situazione, capisco bene quanto sia doloroso per la Società fare delle scelte ma è il rischio del nostro mestiere. Ho lavorato tante volte in situazioni in cui i risultati avevano ingenerato ...

ilnazionaleit : Calcio, Serie D. Giancarlo Riolfo riparte dalla Torres Sassari: l'ex Sanremese e Savona è il nuovo allenatore dei s… - ilnazionaleit : Calcio, Serie D. Giancarlo Riolfo riparte dalla Torres Sassari: l'ex Sanremese e Savona è il nuovo allenatore dei s… - RivieraSportit : Calcio, Serie D. Giancarlo Riolfo riparte dalla Torres Sassari: l'ex Sanremese e Savona è il nuovo allenatore dei s… -