Serie A | rush finale per il titolo di capocannoniere | i bookmakers danno Quagliarella

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Fabioe Cristiano Ronaldo sono in lizza per ildidella stagione inA: le quote Ha ritrovato la Nazionale dopo nove anni, ha segnato in azzurro il gol più ‘anziano’ di sempre, a 36 anni e 54 giorni, è andato al di là di ogni record personale di segnature stagionali: la strepitosa annata di Fabioora prevede un ultimo grande traguardo, il trionfo nella classifica dei cannonieri, che lo vede attualmente al comando con 21 reti. Il bomber della Sampdoria ha la piena fiducia dei bookmaker: il suosul tabellone Microgame è a 1,85. Una quota molto più bassa rispetto a quella di Cristiano Ronaldo, che dall’inizio di stagione ha sempre dominato nelle previsioni dei betting analyst, ma attualmente viaggia a 4,00. A far impennare la quota del portoghese è la combinazione di due fattori: i due gol in meno segnati ...

