Sea Watch | Salvini rischia nuovo processo per ' sequestro di persona'

Migranti - i 'casi' Sea Watch e Mare Jonio - : 19 gennaio: una nave " battente bandiera olandese ma di una ong tedesca - soccorre 47 naufraghi, tra cui 8 minorenni, nelle acque del Mediterraneo. 18 marzo: un'imbarcazione incrocia un gommone in ...

Migranti - i "casi" Sea Watch e Mare Jonio : Migranti, i "casi" Sea Watch e Mare Jonio 19 gennaio: una nave – battente bandiera olandese ma di una ong tedesca - soccorre 47 naufraghi, tra cui 8 minorenni, nelle acque del Mediterraneo. 18 marzo: un'imbarcazione incrocia un gommone in avaria in procinto di affondare con 49 persone a bordo, 12 i ...

Sea Watch - Salvini : processo? Non cambio : 17.58 "Da Roma un atto sul fermo della 'Sea Watch' è stato mandato in Sicilia. E' in arrivo un altro processo nei confronti del cattivone Salvini? Lo scopriremo insieme solo vivendo. Di certo io non cambio idea, in Italia si arriva solo col permesso". Così il ministro dell'Interno, Salvini, in diretta Fb. "Possono denunciare quanto vogliono, i porti italiani sono chiusi", ribadisce Salvini.

Libia - migranti dirottano mercantile e puntano su Malta. Salvini : «Pirati». Sea Watch - ipotesi sequestro di persona : Lo ha annunciato il vicepremier, che ha aggiunto: «L’Italia la vedranno con il cannocchiale». La procura di Roma sul caso Sea Watch: «Da accertare reati ministeriali»

Sea Watch : atti trasmessi a Catania : ANSA, - PALERMO, 27 MAR - Saranno trasmessi domani alla Procura di Catania gli atti sugli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco della Sea Watch il 31 gennaio scorso nel capoluogo etneo inviati ...

«Sea Watch - fu sequestro di persona» E Salvini annuncia : «Migranti hanno dirottato un mercantile a Malta» : La procura ha inviato il fascicolo (contro ignoti) ai magistrati siciliani per decidere se ci sono reati ministeriali. La nave fu tenuta ferma 12 giorni davanti al porto di Siracusa

Caso Sea Watch come caso Diciotti : per la procura di Roma ci fu sequestro di persona : La procura di Roma conferma: per il caso della Sea Watch3 ci fu sequestro di persona. 47 migranti, tra cui alcuni minori, hanno atteso per ben 12 giorni davanti al porto di Siracusa, prima di potere sbracare al porto di Catania il 31 gennaio scorso. Il caso della nave Sea Watch3 è pressoché identico a alla vicenda della nave Diciotti,Continua a leggere

Sea Watch - i magistrati ci riprovano contro Salvini : "Fu sequestro di persona" : Dietro la vicenda della nave Sea Watch del 31 gennio scorso c'è il sospetto della procura di Roma del "sequestro di persona" da parte delle autorità italiane. Arriva un nuovo assalto giudiziario contro Matteo Salvini, dopo che il Senato aveva respinto l'autorizzazione a procedere da parte del Tribun

SeaWatch come Diciotti : un nuovo caso di sequestro di persona preoccupa il Viminale : Furono dodici, lunghissimi giorni quelli trascorsi dai 47 migranti a bordo della nave SeaWatch davanti al porto di Siracusa. Solo il 31 gennaio 2019 arrivò il permesso allo sbarco a Catania. Adesso i ...

SeaWatch - i pm : fu sequestro di persona : Nuovo capitolo nella vicenda della SeaWatch, la nave con a bordo 47 migranti e che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di poter sbarcare a Catania il 31 gennaio scorso. La Procura di Roma ha inviato un fascicolo contro ignoti (per ora) ai colleghi di Siracusa sostenendo che ci siano elementi per contestare il reato di sequestro di persona. La Procura di Siracusa dovrà ora valutare se ci siano profili di competenza ...

Sea Watch - pm Roma : fu sequestro persona : 15.51 Sullo sbarco dei 47 migranti (di cui 15 minori non accompagnati) a bordo della Sea Watch, la nave umanitaria della ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso fu autorizzata ad attraccare a Catania, dopo essere stata in balia delle onde per 12 giorni al largo di Siracusa, è ravvisabile il reato di sequestro di persona. Ne è convinta la procura di Roma la cui inchiesta, aperta contro ignoti, è stata trasmessa ai ...

Su Sea Watch un nuovo assalto : "Ci fu un sequestro di persona" : Chiuso con il "no" al processo da parte del Senato il caso Diciotti, parte un nuovo assalto dei magistrati a Matteo Salvini. La procura di Roma ha infatti rinviato ai colleghi di Siracusa il fascicolo (contro ignoti) aperto per la vicenda della Sea Watch, la nave della ong tedesca battente bandiera olandese, che il 31 gennaio scorso rimase in mare per 12 giorni con a bordo 47 migranti prima di attraccare nel porto di Catania. Per i pm romani ...

Migranti : SeaWatch - fu sequestro persona : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Nella vicenda della nave SeaWatch, che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso, ci sono ...

Migranti : SeaWatch - fu sequestro persona : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Nella vicenda della nave SeaWatch, che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso, ci sono ...