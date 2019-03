Sea Watch | nei confronti dei migranti sequestro di persona | la procura di

«Sea Watch - fu sequestro di persona» Si profila un nuovo caso Diciotti : La procura ha inviato il fascicolo (contro ignoti) ai magistrati siciliani per decidere se ci sono reati ministeriali. La nave fi tenuta ferma 12 giorni davanti al porto di Siracusa

Matteo Salvini rischia anche sul caso Sea Watch. Per i pm romani - fu sequestro di persona : Il caso SeaWatch come il caso Diciotti. Secondo i magistrati della Procura di Roma ci sono elementi per contestare il reato di sequestro di persona sulla nave che ha dovuto attendere 12 giorni davanti al porto di Siracusa prima di avere l'ok allo sbarco a Catania il 31 gennaio scorso. I pm romani hanno inviato il fascicolo, al momento contro ignoti, ai colleghi di Siracusa che ora dovranno valutare se esistono profili di competenza del tribunale ...

Sea Watch - "nei confronti dei migranti sequestro di persona" - procura Roma invia atti a Siracusa : La convinzione dei pm sullo sbarco dei 47 migranti, di cui 15 minori non accompagnati: lo stesso reato già ravvisato per il caso Diciotti

E i valdesi aspettano ancora i profughi della Sea Watch. 'Sono ancora a Malta' - di G. D'Angelo - : "Questo non lo so, certamente qualcuno ha voluto mettere una bandierina politica su questa questione. Anche perché, diciamocelo, stiamo parlando di 10 persone, che non spostano assolutamente nulla ...

I valdesi aspettano ancora i 10 profughi della Sea Watch. "Sono ancora a Malta" : Mentre a largo di Lampedusa l'arrivo della Mare Jonio apre un nuovo caso sul dossier immigrazione, un altro, ben più datato, non accenna a chiudersi. È quello dei 49 profughi salvati da Sea Watch e Sea Eye a dicembre scorso, 10 dei quali avrebbero dovuto essere accolti in Italia dalla chiesa Valdese. Il condizionale è d'obbligo, perché ad oggi, dopo oltre 3 mesi, la situazione è ancora incredibilmente in ...

Ong Mediterranea sfida Salvini : "La direttiva non vale - siamo italiani". Asse con Sea Watch - sospetto in Libia : "La direttiva di Matteo Salvini non vale: è subordinata a legge e convenzioni internazionali''. Così, su Twitter, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans della nave Mare Ionio, rilancia la battaglia per far sbarcare l'imbarcazione battente bandiera italiana a Lampedusa, a fronte

Sea Watch 3 - procura dei minori accusa il governo : “Ci fu di sicuro una violazione” : Le anticipazioni dell'inchiesta di Report: il procuratore dei minori di Catania Caterina Ajello ha sollevato il caso dei 15 minori tenuti per 6 giorni a bordo della nave Sea Watch a gennaio. Ajello il 25 gennaio aveva segnalato la questione al Viminale e al ministero dei Trasporti, chiedendo lo sbarco dei minori, ma non aveva ottenuto riscontri.Continua a leggere

Il governo nel mirino dei pm : "Su Sea Watch ci fu violazione" : Potrebbe riaprirsi di nuovo il fronte immigrazione nel governo. Dopo due mesi dallo scontro sul caso Sea Watch , con la nave tenuta al largo per diversi giorni, è la procura dei minori a tirare in ...

Sea Watch - Avvenire : “Due procure indagano sull’omesso sbarco dei minori a Siracusa e sul trasferimento a Catania” : Almeno due procure della Repubblica, quelle di Roma e Siracusa, stanno passando al lentino la sequenza di fatti che nel gennaio scorso hanno portato all’omesso sbarco dei 15 minori naufraghi che erano a bordo della Sea Watch al largo di Siracusa e al trasferimento notturno della nave olandese a Catania. Lo riferisce il quotidiano della Cei, Avvenire, che nei giorni scorsi aveva rivelato come sulla vicenda i ministeri competenti, Interno e ...

Sea Watch - faro dei magistrati sui documenti segreti tra Viminale e Capitanerie : Dopo gli esposti delle associazioni si muovono le procure sul carteggio per tenere lontano dai porti italiani i 47 migranti a bordo, tra i quali 15 minori

Sea Watch - i pm indagano sul ritardo per lo sbarco : Il governo continua ad essere appeso a un filo. Le tensioni sulla Tav agitano e non poco la maggioranza. I grillini hanno messo nel mirino Salvini e secondo alcune indiscrezioni avrebbero minacciato ...

Olanda - ora è bufera sulla Sea Watch : "Processiamo i comandanti" : In Olanda è bufera poltica sulla Sea Watch. La nave umanitaria battente bandiera olandese si trova nel porto di Marsiglia per alcuni interventi di manutenzione. Per il momento l'Aja non ha ancora dato il semaforo veerde per un ritorno in mare del natante e nei Paesi Bassi esplode la polemica. I Popolari hanno infatti chiesto un prcedimento contro i comandanti della nave per "traffico di esseri umani". Di fatto la posizione del del Partito ...

Ammiraglio De Felice contro Sea Watch/ 'Italia può chiedere risarcimento a nave Ong' : L'Ammiraglio Nicola De Felice contro la nave Ong Sea Watch: lo Stato italiano avrebbe i margini per chiedere un risarcimento.

Sea Watch "cavalca" la piazza : "A metà a marzo già in mare" : La manifestazione di Milano contro le politiche del governo sul fronte immigrazione ha visto sfilare per le strade della città anche alcuni esponenti delle ong che in queste settimane hanno avuto uno ...