Scuolabus dirottato - Salvini incontra i ragazzi 'Sono stati usati per battaglia politica' : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica'. Così il ministro dell'interno Matteo Salvini che al Viminale ha incontrato i ...

La7 - Myrta Merlino e il piccolo eroe dello Scuolabus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...

Il giorno di terrore a Milano : quello che sappiamo sull'autista che ha dirottato e incendiato lo Scuolabus : Dalle 11.20, quando i 51 studenti della media di Crema salgono sul bus guidato da Ousseynou Sy, alle 12, quando i carabinieri li salvano dalle fiamme: la dinamica del sequestro e la ricostruzione degli investigatori

Cosa è emerso dall'interrogatorio del dirottatore dello Scuolabus : Non ha legami con l'Isis, non si stava radicalizzando, ma "ha agito come un lupo solitario" Ousseynou Sy, l'autista 47enne che oggi intorno alle 11:50 ha dirottato lo scuolabus che guidava da Crema verso Milano e poi gli ha dato fuoco: quando le fiamme stavano divampando alcuni ragazzini erano ancora dentro e hanno rischiato la vita. Poi della vettura è rimasto solo uno scheletro annerito, ma i bimbi erano salvi. Il messaggio video per i ...